“هُنا نتيجتك”.. رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني برقم الجلوس عبر azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول برقم الجلوس عبر azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية، أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول 2023، تزامنًا مع كثر التساؤلات من أولياء الأمور، مشيرة إلي إنه سيتم إعلانها خلال الأسبوع الجاري فور إعتمادها من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وإعلان أسماء الطلاب الاوائل علي مستوي الشهادة الإبتدائية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم كيفية الإستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أدي الآلاف من الطلاب في الصف السادس الإبتدائي الأزهري، امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية خلال الشهر الماضي، والتي عقدت في المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية، حيث لم تتلقي غرفة العمليات المركزية في مشيخة الأزهر الشريف، أي شكاوي خلال سير الإمتحانات التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وتجري حاليًا عمليات التصحيح والتدقيق في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس علي بوابة الأزهر الإلكترونية المخصص لإعلان نتائج الشهادات الأزهرية ” الإبتدائية والإعدادية والثانوية”، من خلال الدخول علي الرابط التالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

ثالثًا: ثم الدخول علي نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023.

رابعًا: عليك إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية.