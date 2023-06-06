تم الرفع رابط نتيجة نت 3ع | نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2023، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ستكشف مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية عن نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام 2023، تم إجراء هذه الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث بدأت في 20 مايو وانتهت في 25 من نفس الشهر، أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في الشرقية، أن فريق تصحيح الكنترول لشهادة الإعدادية قد أنهى اليوم عملية تصحيح إجابات طلاب مواد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم الآن البدء في مرحلة المراجعة وتدقيق الدرجات، ومن خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية

وفقًا لمصادر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، تم الانتهاء من عملية تصحيح جميع مواد الصف الثالث الإعدادي في المحافظة، وأعلنت المصادر أنه من المتوقع الكشف عن نتائج جميع المواد للصف الثالث الإعدادي في المحافظة خلال الساعات القادمة، بعد تأكيدها بشكل رسمي من قبل المحافظة. ستتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج عبر رابط خاص لنتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2023 ترم ثان، بالإضافة إلى نشر النتائج على صفحة فيسبوك الرسمية لمحافظة الشرقية، وفي نفس الوقت، سيتم إرسال النتائج لكل مدرسة لتوزيعها على الطلاب.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2023 ترم تان

للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: