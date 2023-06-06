تم الاعلان عن نتيجتها فى عدد من المحافظات العراقية، ومنها الكرخ 1، والكرخ 3،والرصافة 1 والرصافة 3، والنجف، والقادسية، وصلاح الدين، واربيل، والسليمانية، ودهوك، والبصرة، وسيتم الإعلان عن باقى المحافظات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس ابتدائي عام 2023 دور اول pdf نتائج التمهيدي.

نتائج السادس ابتدائي عام 2023 دور اول

صرحت وزارة التربية والتربية والتعليم العراقية على انهة يتم القيام أثناء بعمليات تصحيح الأوراق من قبل لجان متخصصة وتم مراجعة التصحيح ورصد الدرجات النهائية ، وتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العديد من المحافظات.

تعد نتيجة التمهيدي الابتدائي فى العراق من النتائج الغير مركزية كما انه يتم الاعلان عنها في كل محافظة على حدة وسيتم الإعلان على نتيجة السادس الابتدائى الترم الاول في محافظات،نينوى، ديالى، الكرخ 2 ، والرصافة 2، ذي قار، واسط، الانبار، بابل، البصرة، كركوك، ميسان، المثنى، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2023

يمكننا الاستعلام عن النتيجة من خلال القيام بالاتي.

الدخول على موقع نتائجنا على موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار المحافظة وادخال رقم جلوس الطالب.

القيام بالضغط على طباعة النتيجة PDF.

نتيجة الصف السادس التمهيدى فى العراق

قامت وزارة التربية والتعليم فى العراق بالاعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العراق من خلال الدخول عبر موقع نتائجنا كما انه يتم ادخال رقم الامتحانى الخاص بالطالب ،حيث تم الاعلان عن النتيجة فى العديد من المحافظات العراقية وجاري اعتماد الباقي.

من المقرر إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا بعد ان يتم اعتمادها من مديريات التربية العراقية في عموم المحافظات، وإعلانها عبر المواقع الرسمية حتي يتمكن الطلاب من معرفة النتائج.