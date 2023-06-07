“خــلال سـاعات” نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية www.qaliobia.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023، زاد البحث في الآونة الأخيرة من خلال جميع محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن النتائج الخاصة بنهاية العام الدراسي 2022-2023، وذلك حيث تُعد هذه النتائج هي مرحلة هامة جداً في تحديد مصير الطالب حيث تُحدد هذه المرحلة ما إن كان الطالب سيتوجه إلى مدارس الثانوي العام أو التمريض أو الثانوي الفني، ونوضح لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل تفاصيل الإعلان عن النتيجة ورابط الاستعلام عنها بكل سهولة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة أو موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023

انتظار كبير جداً من جانب الجميع في المحافظة لظهور نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني حيث أكدت مديرية التربية والتعليم في المحافظة على انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق أوراق امتحانات الطلاب في جميع المواد، وجاري الآن العمل على رصد درجات الطلاب استعداداً لاعتماد النتيجة من جانب اللواء عبد الحميد الهجان المحافظ، وفور انتهاء الرصد سيتم إعلان أوائل الاعدادية في القليوبية ثم رفع كافة نتائج الطلاب في كل الإدارات التعليمية في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة فتابعوا معنا لتتمكنوا من الحصول على النتيجة فور صدورها مباشرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 القليوبية

فور إعلان نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة القليوبية 2023 ترم ثاني مباشرة سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتي:-

أولًا: على الطالب التوجه مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية .

. أو الولوج إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .

. ثانيًا: في البوابة الإلكترونية يتم رفع النتائج على هيئة ملفات PDF.

يختار الطالب الإدارة التابع لها وسيتم فتح الملف بدرجات الطلاب في جميع المدارس يقوم بالبحث عن اسمه واستخراج النتائج.

ثالثًا: أما في موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية يتم إعلان النتائج بالرقم الجلوس والاسم والإدارة والمدرسة.

يختار الطالب الطريقة المناسبة له ثم يقوم بكتابة بياناته بشكل صحيح ثم يضغط على علامة البحث.

انتهت لجان التصحيح والتدقيق بكنترول القليوبية من أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة ورصد درجات الطلاب لجميع الإدارات التعليمية المختلفة وأكدت المصادر أن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الدور الثاني بمحافظة القليوبية في خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.