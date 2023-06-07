“الموسم الأخير” قيامة عثمان الحلقة الجديدة 129 مترجمة على قناة الفجر ||Kuruluş Osman 129. Bölüm

قيامة عثمان الحلقة الجديدة 129 مترجمة والتي تنقل على قنوات العربية يوم الخميس المقبل عقب عرضها في تركيا يوم الأربعاء ، وسوف تشه الحلقة المقبلة على أحداث شيقة وخاصة ع اقتراب انتهى الموسم الرابع والتي حتى الآن لم يتم التصريح ول وجود موسم جديد للمسلسل أم لا، وكما لمتوقع أن المسلسل يقوم على أحداث تاريخية حقيقة فى تلك الحقبة التي عاصرتها تركيا وبالتالي مازالت هناك الكثري من الحداث المقبلة والتي سوف تحتاج إلي موسم اخر من اجل عرضها ،واليك تفاصلي أحداث الحلقة الجديدة من قيامة عثمان 129 الموسم الرابع .

قيامة عثمان الحلقة الجديدة 129 مترجمة

تتيح القناة التركية اى تي فى بعرض الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان في كل يوم أربعاء من كل اسبوع، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ومن ثم تعرض المواقع الإلكترونية المتخصصة أحداث الحلقات في فجر يوم الخميس على أن بترجمتها إلي العربية إلي جمهور الشرق الاوسط، وبنما تمتلك العديد من القنوات العربية حقوق بث المسلسلات التركية حصريا متزامنه مع موعد عرضها في تركيا، وتعرضها ف اليوم التالي ومنها قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك وتكون في المواعيد التالية

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية

وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي

وفى تمام الساعة السادس بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية مشاهدة قيامة عثمان 129

تنقل قنوات الفجر الجزائرية على شاشتها أحداث قيامة عثمان الحلقة الجديدة 129 مترحمة عبر بيانات إشارتها التالية على الاقمار الصنعية المختلفة

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد الفجر hd

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تعرض الآن قناة atv التركية أحداث الحلقة الجديدة من قيامة عثمان على شاشتها وتكون مترجمة بالعربية على القنوات الأخري مثل قناة الفجر غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ولكن تتوفر احدث الحلقات الجديدة في خلال الساعات المقبلة على موقع قصة عشق .