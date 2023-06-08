نتيجة نت.. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2023 الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة قنا ستصبح متاحة خلال ساعات قليلة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة. تشهد مديرية التربية والتعليم في قنا حالة من النشاط والتحضيرات الأخيرة للإعلان عن نتائج الامتحانات، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا الترم الثاني

وفي هذا السياق، أكد مدير التربية والتعليم بقنا أن الفريق المختص يعمل بكل جهد وتفانٍ على إعداد النتائج وتجهيزها للنشر الرسمي. وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على البوابة الإلكترونية للمحافظة.

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رابط نتيجة اعدادية قنا برقم الجلوس

ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي قنا محطة مهمة ومنتظرة بفارغ الصبر للطلاب، حيث ستحدد هذه النتيجة مسارهم التعليمي المستقبلي. ستوفر البوابة الإلكترونية تفاصيل شاملة حول النتيجة، بما في ذلك الدرجات في كل مادة والمجموع العام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي قنا بالاسم فقط

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2023 برقم الجلوس والاسم فقط لكافة الإدارات:-

إدارة قنا

ادارة قفط

ادارة ابو تشت

ادارة فرشوط

ادارة نجع حمادي

ادارة الوقف

ادارة دشنا

ادارة قوص

ادارة نقادة

توزيع درجات نتيجة اعدادية قنا

الدرجة النهائية في اللغة العربية من 80 درجة.

بينما الإنجليزي من مجموع 60 درجة

والعلوم تكون الدرجة النهائية من 40 درجة

ومادة الرياضيات تكون الدرجة النهائية من 60 درجة

بينما الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

والمجموع النهائي يكون من 280 درجة

درجة النجاح في كل مادة يكون من 50% من المجموع النهائي في المادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استخدام التكنولوجيا في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى النتائج. فبدلاً من الانتظار لفتح الظروف الورقية والبحث عن اسم الطالب في القوائم، يمكن للطلاب الآن ببساطة إدخال رقم الجلوس والحصول على نتيجتهم بشكل فوري.

نتمنى لجميع طلاب قنا النجاح والتوفيق في نتائجهم، ونأمل أن تكون هذه النتيجة بداية لمستقبل مشرق ومزدهر في مسيرتهم التعليمية والمهنية. ونشجعهم على الاحتفاظ بروح الإصرار والعمل الجاد لتحقيق أهدافهم الأكاديمية المستقبلية.