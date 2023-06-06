اليوم السابع| بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة اعدادية الشرقية 2023 ترم ثاني وبنسبة نجاح غير مسبوقة

في خطوة تعكس التزام الحكومة المحلية بتطوير القطاع التعليمي وتمكين الطلاب من الحصول على المعلومات بسرعة وسهولة، ظهرت نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم على موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

البوابة التعليمية محافظة الشرقية نتيجة اعدادية الشرقية، ويأتي ظهور نتائج الامتحانات على البوابة الإلكترونية كخطوة رائدة في تبني التكنولوجيا وتوفير وسيلة موثوقة وموثوقة للطلاب للوصول إلى نتائجهم الدراسية بشكل فوري. يعد ذلك تطورًا إيجابيًا يقلل من التوتر والقلق الذي يعاني منه الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة انتظار النتائج.

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وتشمل نتائج الامتحانات معلومات شاملة حول أداء الطلاب في موادهم المختلفة والمجموع النهائي لكل طالب، مما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالحصول على نظرة شاملة عن التحصيل الدراسي للطلاب.

وقد أشاد العديد من الطلاب وأولياء الأمور بتبني البوابة الإلكترونية ونشر نتيجة الشهادة الاعدادية عليها، حيث يعتبرونها تطورًا هامًا في توفير المعلومات بطريقة سهلة ومريحة. فقد أشاروا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023

وعلق المهندس أحمد السيد، محافظ الشرقية، على هذا الإنجاز قائلاً: “إن توفير نتيجة اعدادية الشرقية على موقع الشرقية توداي وموقع البوابة الإلكترونية هو خطوة هامة نحو تطوير التعليم في المحافظة. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتقدمة تساعد في تحقيق التفوق الأكاديمي وتوفير مستقبل أفضل لطلابنا.”

وبهذا الإنجاز، تعزز محافظة الشرقية مكانتها كمركز تعليمي رائد في البلاد، حيث تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وبهذه الطريقة، تستمر محافظة الشرقية في السير على خطى التطور والتقدم التكنولوجي في مجال التعليم، وتؤكد التزامها بتطوير القطاع التعليمي وتمكين الطلاب للنجاح والتفوق في مسيرتهم بعد نتيجة اعدادية الشرقية 2023 ترم ثاني.