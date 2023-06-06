موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٣ بعد الزيادة الجديدة وحقيقة تبكير المرتبات قبل عيد الاضحى

يهتم عدد كبير من الأفراد بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بعد الزيادة حيث لم يتبقى سوى وقت قليل على مرتبات الشهر لجميع العاملين في الدولة ويأتي شهر يوليو بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حيث ان عيد الاضحى يوافق يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو لعام 2023 وسوف تبدأ وزارة المالية في صرف جميع مرتبات العاملين لشهر يونيو في الدولة بداية من 18 يونيو 2023 حيث انهم يوافق يوم الأحد القادم وقد أعلنت وزاره الماليه عن مواعيد صرف المرتبات وجدول زيادة الجديدة والتي تم تطبيقها منذ الفترة الماضية وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٣ بعد الزيادة الجديدة

قررت وزاره الماليه تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 والتي تتضمن الحد الأدنى للأجور وسوف يكون الموعد يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 ويكون الصرف خلال الأيام 19 يونيو 20 يونيو 21 يونيو و 22 يونيو 2023 حيث أن الوزارة أوضحت في بيان لها أن صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين في 33 وزارة وهيئة حكومية يكون في المجموعة الثانية يوم الاثنين 19 يونيو وباقي الجهاز سوف يتم صرف يوم الثلاثاء 20 يونيو ويوم الاربعاء 21 يونيو ويوم الخميس 22 يونيو.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين والبنوك والهيئات

تحرص وزاره الماليه على صرف المرتبات في مواعيد المحدده لها لمنع التزاحم وتنظيم عمليه صرف المرتبات في جميع الهيئات حيث يكون الصرف كالاتي