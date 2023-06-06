موعد عرض الحلقة الاخيرة من طائر الرفراف 36 يمكننا متابعة مسلسل طائر الرفراف على عدد من المواقع حيث انها تخصصت في نشر الحلقات الخاصة بالمسلسل وسيتم عرض الحلقة 36 وانه من ضمن اقوي مسلسلات الدراما وحصل على نسبة مشاهدة عالية ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض الحلقة الاخيرة من طائر الرفراف 36.

موعد عرض الحلقة الاخيرة 36 من طائر الرفراف

تتجسد احداث مسلسل طائر الرفراف عن ان عناك عائلة قوية وهي عائلة الاغا التي يتجمع جميع افرادها بين مشاعر تسود بينهم الحقد والكراهية ويعمل الجد الأكبر للعائلة بالسيطرة على الحفيد من خلال اختيارالعروسة.

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف التركي كل يوم جمعة من كل أسبوع مترجم علي قناة ستار تي في التركية وانها هي القناة العارضة للمسلسل ويعرض السبت علي قناة ام بي سي فور بالعربي.

النجوم المشاركين في مسلسل طائر الرفراف

تم اشتراك عدد من النجوم المتميزون في العمل ومنهم.

غولسون سانتير أوغلو.

ايرام التوغ .

ميرت رمضان ديمير.

عفراء ساراتش أوغلي.

يمكننا ان نتعرف على موعد عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي ستعرض اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو الجاري كما انها تحتوي على بعض من المشاهد المميزة.

تردد قناة الفجر الناقلة لمشاهدة مسلسل طائر الرفراف 36 الحلقة الاخيرة

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

عرضت الحلقة الماضية من المسلسل التركي من طائر الرفراف الكثير من الاحداث القوية مما ادى لا نتظار الكثير عرض الحلقة الاخيرة وإستطاع مسلسل طائر الرفراف أن يكون حديث السوشال ميديا بالفترة الأخيرة والجميع ينتظر عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي طائر الرفراف التركي الاسبوع الجاري.