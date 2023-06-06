نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني على موقع المربع الإلكتروني

العديد من الطلاب في دولة الكويت ينتظرون وزارة التربية والتعليم الكويتية لإعلان نتائج طلاب المدارس بالأرقام، المدنية لسنة 2023 الابتدائي والثانوي المتوسط ​​عن طريق موقع النتائج، كما يشهد محرك بحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في دولة الكويت، الكثير من عمليات الكشف، عن رابط نتائج التلاميذ، والتي من المقرر الإعلان عنها حسب التقويم الخاص بوزارة التربية والتعليم.

نتائج الطلاب في دولة الكويت

وزارة التربية والتعليم أعلنت الجدول الزمني، إعلان النتائج لطالبي في الكويت، بدأ من يوم،

الاثنين 06/05/2023 ويمكن لأولياء، الأمور استخراج النتائج لجميع المراحل المتوسطة والتمهدي المعهد الديني، ويكون اعتبارا من يوم الثلاثاء 6/6/2023.

تعلن نتائج فصول الثانوية، العامة بالمعهد الديني على أن تسلم بطاقات تقرير نهاية العام للمرحلة المتوسطة، والإعدادية (المعهد الديني) يوم الأربعاء الموافق 2023/06/2020 م.

يتم تسليم النتائج، نهاية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني (المعهد الديني) للصف الثاني عشر يوم الأحد الموافق 7 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 25/06/2023 م.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة رسميًا باتباع الخطوات التالية:

قوم بزيارة موقع وزارة التربية الكويتية.

ثم اضغط على الخدمات الالكترونية.

اضغط فوق خدمات الطلاب.

وإدخال الرقم المدني.

ثم الضغط على نتائج الثانوية العامة.

وزارة التربية نتائج الطلاب بالرقم المدني المربع الالكتروني

ولقد صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت عن توفيرها، عن عدة منصات إلكترونية تعليمية يمكن، من خلالها استخراج نتائج المراحل الابتدائية، والمتوسطة والثانوية في دفتر شيكات إلكتروني باتباع الخطوات التالية:

أولا ، زياره الموقع الرسمي للوزارة المربع الإلكتروني للنتائج.