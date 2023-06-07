خلي النص علينا والباقي عليك.. دفع نصف قيمة المخالفات المرورية بهذه الطريقة تبعًا لقانون المرور الجديد

دفع نصف قيمة المخالفات المرورية يتقدم بعض أصحاب السيارات المواطنين الذين تم رصدهم بواسطة أجهزة الرادار لانتهاكهم لقواعد المرور بتقديم تظلم عند تجديد رخصة السيارة، بهدف تخفيض قيمة المخالفات. ومن المثير للدهشة أن العديد من أصحاب السيارات لا يدركون أنه بالفعل بإمكانهم تخفيض قيمة هذه المخالفات، يتم تطبيق هذا التخفيض إذا تم دفع الغرامة في غضون ثلاثة أيام من تلقي صاحب السيارة الذي تم رصده لمخالفة رسالة نصية عبر الهاتف المحمول من النيابة المرورية.

دفع نصف قيمة المخالفات المرورية

في حال تم الدفع في المرة الثانية أو الثالثة، ستُخفض قيمة الغرامات إلى النصف ومع ذلك، إذا قرر صاحب السيارة زيارة مقر المرور بعد انتهاء المدة الثلاثة أيام، فيتعين عليه دفع المبلغ الكامل للغرامة دون أي تخفيض.

تأتي هذه الإجراءات كنتيجة للتعديلات التي تم إدخالها إلى قانون المرور في مصر رقم 66 لعام 1973، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وقد ناقش مجلس النواب المصري التعديلات المرورية الجديدة التي تضمنت إضافة رسوم وضرائب سنوية، بالإضافة إلى غرامات وعقوبات جديدة على المخالفات المرورية.

كيفية تسديد المخالفة وقيمة المخالفات

يمكن لصاحب السيارة أن يدفع نصف قيمة الغرامة من خلال شركة متخصصة في الدفع الإلكتروني، أو عن طريق كمائن مخصصة لدفع رسوم الرادار على الطريق، أو عن طريق زيارة مركز المرور المعني بالسيارة.

قيمة رسوم الغرامات المرورية: ـ

تتراوح الرسوم المفروضة عند التعدي على رجال المرور بين 300 جنيه و1500 جنيه.

وفي حالة استخدام الرادار، يتم تفريض غرامة تتراوح بين 400 جنيه كأدنى حد و1500 جنيه كأقصى حد.

وعند القيادة بعكس اتجاه السير، يفرض غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و3000 جنيه، بالإضافة إلى حبس لمدة شهر.

وفي حالة عدم ارتداء حزام الأمان، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه، وللقيادة بسرعة زائدة يتم فرض غرامة قدرها 400 جنيه.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

بعد معرفة طريقة دفع نصف قيمة المخالفات المرورية عليك معرفة طريقة الدفع من خلال بوابة مصر الرقمية لعام 2022، يمكنك الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مصر الرقمية عن طريق الرابط المتاح. ستظهر لك الصفحة الرئيسية للمنصة، قم بالضغط على أيقونة “تصفح الخدمات”. ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية. قم بالضغط على أيقونة “مركباتي”. ستظهر لك قائمة بالخدمات المرتبطة بالمرور والسيارة، من خلالها يمكنك تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها، دون الحاجة للانتظار. اضغط على أيقونة “استعلام عن مخالفات رخصة مركبة”. ستُطلب منك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. أدخل بيانات المركبة المطلوبة في الخانات المحددة، وسيظهر لك نتيجة الاستعلام.