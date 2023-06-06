برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي
نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبيه برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني من الموضوعات التي تجعل عدد كبير من الطلاب في الفترة قد أعلنت هل النتائج في جميع المحافظات والمحافظة القليوبية من خلال رقم الجلوس ويمكن الإستعلام عنها من خلال الرابط نتيجه الشهاده الاعداديه لمحافظه القليوبيه الذي أعلنت عنه الوزارة وقد اوضحت الوزارة ان نسبة النجاح لهذا العام المرتفع بالنسبة للعام الماضي مما يعكس التفوق الأكاديمي للطلاب في المحافظة وجهود المعلمين لذلك سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية خلال هذا المقال بالتفصيل.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023
وفرت الوزارة نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة الخريبة الإلكترونية من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة وذلك للاستعلام عنها بطريقه سهله وسريعه يمكن اتباع الخطوات التالية
- الضغط على الرابط الرسمى للبوابه الالكترونيه
- ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية.
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح
- ثم الضغط على الاستعلام.
- سوف تظهر لك النتائج بشكل تفصيلي من جميع المواد الدراسية التي أدى بها الطالب الامتحانات وكذلك المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب والنسبة المئوية.
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه
يكون توزيع درجات نتيجه الشهاده الاعداديه في محافظه الغربيه الفصل الدراسي الثاني بمجموع 140 بإجمالي الفصل الدراسي الاول والثاني 280 وتكون توزيع الدرجات كالتالي
- اللغه الانجليزيه تكون الدرجة من 30 ونسبة النجاح تكون من 15
- ماده الدراسات الاجتماعيه يكون بها مجموعة درجات 20 وتكون نسبة النجاح من 10 درجات
- مادة الرياضيات تكون من 30 درجة ونسبة النجاح من 15 درجة
- مادة العلوم تكون 20 درجة ونسبة النجاح من 10 درجات
- يكون المجموع الكلي نتيجه الشهاده الاعداديه الفصل الثاني 140 درجة
حيث يجب على الطالب أن يحصل علي نسبة النجاح لكي يستطيع ان يجتاز مرحلة الصف الثالث الاعدادي التي سوف تؤهله إلى التحاق بالمدرسة الثانوية التي يرغب بها.