موقع “نتائجنا + وزارة التربية” تطلق نتائج السادس الابتدائي التمهيدي كركوك بالرقم الامتحاني للطالب بصيغة pdf

بعد إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي كركوك للترم الثاني في العديد من المحافظات العراقية، ومن بينها الكرخ 1 والكرخ 3 والرصافة 1 والرصافة 3 والنجف والقادسية وصلاح الدين واربيل والسليمانية ودهوك والبصرة، تنتشر الآن على نطاق واسع عمليات البحث عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل. يتسابق الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للحصول على نتائجهم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل شاملة حول نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق لعام 2023.

رابط موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2023

تم تنظيم امتحانات السادس الابتدائي في العراق من يوم الأحد الموافق 21 مايو وحتى يوم 27 مايو. سيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي كركوك بعد انتهاء عملية التصحيح في جميع محافظات العراق، وسيتم تسجيل الدرجات بشكل فردي، موقع “نتائجنا في العراق” هو مصدر موثوق يمكن من خلاله الحصول على نتائج السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2023. سيتم رفع النتائج على ملف PDF فور ظهورها في كل محافظة، وستكتمل عملية التصحيح في الأيام القادمة في جميع المحافظات. يجب على الطلاب زيارة موقع “نتائجنا” واختيار نتائج السادس الابتدائي 2023 من الصفحة الرئيسية، ثم إدخال بياناتهم واختيار المحافظة لعرض النتيجة التفصيلية على الشاشة في وقت قصير

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الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي كركوك

للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي كركوك لعام 2023 في العراق، يُرجى اتباع الإرشادات التالية بشكل حصري:

قُم بزيارة موقع “نتائجنا” الرسمي أو موقع وزارة التربية العراقية.

اختر قسم “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

أدخل المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الجلوس، واسم المدرسة.

انقر على زر “استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

ستظهر لك النتيجة المرتبطة السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023.

إذا كان غير ممكن الحصول على النتيجة عبر الإنترنت، يلزمك زيارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب للاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر.