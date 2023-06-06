تم الانتهاء من امتحاناتهم خلال الأيام القليلة وتعمل وزارة التربية الكويتية على الإعلان عن جميع نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي المربع الإلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج طلاب الكويت 2023 رابط مباشر للاستعلام عبر apps1.moe.edu.kw إلكترونيًا وزارة التربية الكويتية.

نتائج الطلاب الكويت 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور استعلام النتيجة برقم المدني الكويت 2023كما انه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب قريبًا.

سيتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من يونيو 2023، وتدعو الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور، للاستعداد لاستقبال النتائج للمراحل التعليمية المختلفة.

استخراج نتائج الطلاب 2023 بالرقم المدني

يمكننا الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، في دولة الكويت من خلال ان يتم الدخول على موقع وزارة التربية الرسمي مباشرةً، ويمكننا الحصول على نتيجة الطلاب عن طريق إدخال الرقم المدني والرقم التسلسلي الخاص بكل طالب.

يقوم باختيار تحميل الشهادة للاطلاع على نتائج الطلاب 2023 بالرقم المدني فقط، بذلك، تتيح وزارة التربية الكويتية هذه الخدمة لجميع الطلاب والطالبات، في الكويت للاطلاع على نتائجهم.

استعلام عن نتائج طلاب الكويت 2023

الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية.

اختيار قائمة الطالب.

الضغط على اختيار نتائج الطلبة.

تسجيل الرقم المدني والرقم التسلسلي الخاص بالطالب.

النقر على عرض النتيجة.

موقع المربع الإلكتروني

يمكن للطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية في دولة الكويت، الآن الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، من خلال موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي.

بدأت العديد من المدارس وخاصة المدارس الابتدائية، في رفع نتائج الطلاب الترم الثاني 2023، يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة الرقم المدني والرقم التسلسلي، في الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتيجة.