خد تموينك على ايدك.. اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد في بطاقة التموين من الأرز والسكر

تعمل الحكومة على نشر اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد في شهر يونيو 2023، وذلك بناءً على قرار صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي. تهدف هذه الزيادة الطفيفة في تكلفة الإنتاج إلى ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين المستحقين للدعم في جميع أنحاء البلاد. يستفيد حوالي 74 مواطنًا من هذا الدعم وفقًا لنظام الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستقرار والراحة للمواطنين، وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد نصيب الفرد في بطاقة التموين

تم إصدار توجيهات تنفيذية من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن توزيع المواد الغذائية على بطاقات التموين. وفقًا لهذه التوجيهات، سيتم توفير زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى يصل إلى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع كيلوجرام واحد من السكر لكل فرد وفقًا لاحتياجاته، مع حد أقصى يصل إلى 6 كيلوجرامات من السكر لكل بطاقة.

فيما يتعلق اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد لشهر يونيو، سيتم توزيع كيلوجرام واحد من الأرز للبطاقات التي تحتوي على أقل من 4 أشخاص، في حين سيتم توزيع 2 كيلوجرام من الأرز للبطاقات التي تحتوي على 4 أشخاص أو أكثر. أما بالنسبة للمكرونة، فسيتم توزيع عبوة بوزن 800 جرام للبطاقات التي تحتوي على أقل من 4 أشخاص، وسيتم توزيع 2 عبوة بوزن 800 جرام للبطاقات التي تحتوي على 4 أشخاص أو أكثر.

قائمة اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2023

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديث اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد شهر يونيو المدعمة المتاحة للشراء عبر بطاقات التموين. تم تخصيص رصيد شهري بقيمة تقريبية تبلغ 50 جنيهًا لكل فرد يمكنه استخدامه لشراء السلع المدعمة، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار لم تشهد أي تغييرات خلال الأربع سنوات الماضية.

تشمل قائمة السلع التموينية لشهر يونيو 2023 حوالي 32 سلعة مختلفة، فيما يلي بعض أسعار السلع التموينية بعد التحديث:

– سعر كيلو الأرز: 12.60 جنيه.

– سعر مكرونة بوزن 800 جرام: 13 جنيه.

– سعر مكرونة بوزن 400 جرام: 6.5 جنيه.

– سعر العدس بوزن 500 جرام: 21 جنيه.

– سعر الفول المعبأ بوزن 500 جرام: 9 جنيه.

– سعر التونة المفتتة بوزن 140 جرام: 18 جنيه.

– سعر المربى بوزن 350 جرام: 16 جنيه.

– سعر بار حلاوة طحينية بوزن 40 جرام: 3 جنيهات.

– سعر الشاي الناعم بوزن 40 جرام: 5 جنيهات.

– سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك بوزن 800 جرام: 25 جنيهًا.

– سعر مسحوق الغسيل العادي اليدوي بوزن 800 جرام: 16 جنيها.

– سعر كيس سائل غسيل الأواني بوزن 80 جرام: 3 جنيهات.

– سعر صابون الغسيل بوزن 125 جرام: 3 جنيهات.

– سعر صابون التواليت بوزن 125 جرام: 7.50 جنيه.

– سعر الخل 5% بسعة 900 مل: 6 جنيهات.

– سعر الصلصة بوزن 300 جرام: 8 جنيهات.