Missed خد بالك لتكون منهم!!. حالات الفصل من العمل وغرامة تصل الي 200 الف لهؤلاء الموظفين طبقًا لقانون العمل الجديد

حالات الفصل من العمل وغرامة تصل الي 200 الف تبعا التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون العمل أثارت جدلاً واسعاً، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لتنظيم آلية العمل في مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص. ومن بين النقاط الهامة التي يتناولها القانون الجديد هي شروط وضوابط فصل الموظف من العمل بشكل نهائي وبدون صرف أي مستحقات، بل يتعين عليه دفع غرامة مالية كبيرة. تابعونا للحصول على تفاصيل أكثر حول هذا الأمر المثير للجدل.

فصل الموظفين من العمل وغرامة 200 ألف جنيه

تنص أحكام قانون العمل بوضوح على أنه في حالة إجراء تحليل مخدرات لأي موظف يعمل في جهة حكومية أو تابعة للدولة، وتثبت إيجابية التحليل، حالات الفصل من العمل وغرامة تصل الي 200 الف أي أن الموظف يتعاطى مواد مخدرة، فإنه يتم فصله فورًا دون حصوله على أي مستحقات أو مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الموظف دفع غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، وإذا قام أحد زملائه ب encensement وإخفاء تلك الحقيقة، سيتم تغريمه هو الآخر بنفس المبلغ المالي.

حالات فصل الموظفين فورا من العمل

حالات الفصل من العمل وغرامة تصل الي 200 الف حيث يتم فصل الموظفين فوراً في حالة حدوث الحالات التالية:

عدم معاملة رعايا الدول الأخرى بالمثل، بمعنى عدم تقديم نفس المعاملة التي يحصل عليها المواطنون الأجانب. فقدان الموظف للجنسية المصرية. إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة مستمرة تصل إلى 15 يومًا بدون إذن أو عذر مقدم. إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال العام دون الحصول على إذن من جهة العمل أو تقديم أسباب للانقطاع. إذا تم تحديد عدم ملاءمة الموظف صحيًا لأداء مهام وظيفته من قبل لجنة طبية متخصصة.