هُنا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني برقم الجلوس والاسم في مختلف المحافظات عبر وزارة التربية والتعليم

أصبحت حوار الكثير من الأشخاص سواء أولياء الأمور أو الطلاب، حيث يتساءل الكثير عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول من جميع المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك طلابا أنهوا امتحاناتهم في عدة محافظات يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، وبعض المحافظات الأخرى سوف تنتهي من الامتحانات يوم الخميس 25 من شهر مايو وبهذا يكون قد تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالصف الطالب وينتظر كل طالب نتيجته لتحديد مسيرته التعليمية سواء ثانوي عام أو تعليم فني، وننتظر معكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني

سوف يتم توزيع درجات الطلاب على أن يكون المجموع الكلي يساوي 280، ودرجة النجاح تكون من النصف، وكان التوزيع كالتالي:

مجموع مادة درجات اللغة العربية 80 درجة.

درجات اللغة الإنجليزية كاملة 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات توزيعها 60 درجة.

العلوم 40 درجة توزيعها.

بينما المواد التي لا تضاف إلى المجموع، ويجب على الطلاب أن يمتحنوه ويتطلب درجة نجاح كل لا يعيد الطالب اختبارها دور ثاني وتوزيعها كالآتي:

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الرسم أو ما تسمى بالتربية الفنية 20 درجة.

الحاسب الآلي، الكمبيوتر 20 درجة.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

تعد التظلمات إجراء تقوم به وزارة التربية والتعليم إتاحتها للطلاب الذين يشعرون بالظلم في مجموع مادة أو مادتين أو كثر من ذلك، حيث يقوم الطالب بالتقدم مع ولي أمره خلال فترة الإعلان عن فتح باب التظلمات، والتي تستغرق وقت حوالي 15 يوما فقط.

خلال فترة التظلمات، يقوم ولي الأمر بتقديم طلب التظلم في الإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها الطالب، مقابل دفع رسوم التظلم 40 جنيها لكل مادة، وعند موعد مراجعة المادة الخاصة بالطالب يجب على الطالب الذهاب مع والده ويتم تسليم بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وإيصال رسوم التظلم، وبعد الانتهاء من مراجعة الدرجات في حالة ثبوت درجات للطالب سوف توضع له في ملف الشهادة، وإذا لم يثبت له صحة وجود أرقام لن تضاف له درجات، ولن يسترد أيضا رسوم التظلم وفي تلكما الحالتين لن تتردى الرسوم، وبهذا يكون قد انتهت إجراءات التظلم، ونتابع معكم أي جديد بشأن نتيجة الشهادة الاعدادية أو تظلمات النتيجة.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في العديد من المحافظات بمصر، والآن ينتظر طلاب محافظة القليوبية والشرقية والمنيا نتائجهم، فإنها قد تم اعتمادها وفي خلال الساعات القادمة يتعرف طلاب كل محافظة على نتائجهم، من خلال الموقع الرسمي المحدد ظهور النتائج عليه.