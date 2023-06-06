رابط petrotrade.com.eg الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد، كما انه يتم تحصيل فواتير الغاز الطبيعي الخاصة بهم، كما انه يتم سدادها بشكل إلكتروني أيضًا من خلال الشبكة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط petrotrade.com.eg الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

يمكن لجميع المواطنين في سداد فاتورة الغاز الخاصة بهم ويتم من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك من خلال موقع بتروتريد الرسمي الموجود على الشبكة، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة الخاصة من خلال الاتي.

تقوم بالتوجه في البداية إلى موقع بتروتريد.

اختيار الضغط على تسجيل قراءة العداد.

إدخال بيانات صاحب العمل بطريقة صحيحة.

حدد مكان تركيب العداد سواء للشقة أو العقار أو المنطقة أو العقار أو الحي القاطن به.

قراءة قراءة العداد والذي هو مكون من عشرة أرقام بالخانات المخصصة.

انقر على استعلام.

سيظهر لك المبلغ المطلوب منك سداده.

طريقة سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يونيو 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز شرك بتروتريد عبر موقع الشركة ومنها.