جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت المرحلة المتوسط | الثانوي| مواعيد تسليم البطاقات
جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت..بعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2023 من قبل وزارة التربية الكويتية، بدأ الطلاب في مختلف المراحل التعليمية الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدور الأول بشكل كام، بالبحث عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت، وذلك حتى يتمكن كل طالب من تنظيم وقت مذاكرته وفقاً لما سوف يتم تحديده في مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023.
جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت
بدأت وزارة التربية الكويتية في الإعلان عن جدول اختبارات الدور الثاني الكويت 2023 جميع الصفوف، وأوضحت ذلك وفقاً لما هو محدد ضمن التقويم الدراسي 2022-2023 الكويت الخاص ب دور الإعادة، وأوضحت التعليم الكويتية أيضاً موعد تسليم بطاقات امتحانات الدور الثاني، ويستعرض لكم البديل نيوز كافة التفاصيل الخاصة ب مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023 عبر السطور التالية.
مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023 “دور الإعادة”
|المرحلة والتفاصيل الخاصة بكل مرحلة
|اليوم
|التاريخ
|بداية امتِحانَات الدور الثاني للمتوسط
|يوم الأحد
|18/يونيو/2023م
|نهاية امتِحانَات الدور الثاني للمتوسط
|يوم الأحد
|25/يونيو/2023م
|تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمتوسط
|يوم الاثنين
|26/يونيو/2023م
|بداية امتِحانَات الدور الثاني للثانوي
|يوم الأربعاء
|5/يوليو/2023م
|نهاية امتِحانَات الدور الثاني للثانوي
|يوم الأحد
|16/يوليو/2023م
|تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للثانوي
|يوم الثلاثاء
|18/يوليو/2023م
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني 2023 الكويت
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني 2023 الكويت سوف يكون بدء من يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 “المرحلة الثانوية”.
المرحلة المتوسطة: سيكون تسليم بطاقات الدور الثاني يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023.
وذلك وفقاً لما هو وارد في التقويم المدرسي الرسمي وزارة التربية الكويتية.
ملحوظة: لا يتم عقد امتحانات دور ثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.