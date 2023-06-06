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جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت المرحلة المتوسط | الثانوي| مواعيد تسليم البطاقات

Admin 2منذ 4 دقائق
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جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت..بعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2023 من قبل وزارة التربية الكويتية، بدأ الطلاب في مختلف المراحل التعليمية الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدور الأول بشكل كام، بالبحث عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت، وذلك حتى يتمكن كل طالب من تنظيم وقت مذاكرته وفقاً لما سوف يتم تحديده في مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الكويت

بدأت وزارة التربية الكويتية في الإعلان عن جدول اختبارات الدور الثاني الكويت 2023 جميع الصفوف، وأوضحت ذلك وفقاً لما هو محدد ضمن التقويم الدراسي 2022-2023 الكويت الخاص ب دور الإعادة، وأوضحت التعليم الكويتية أيضاً موعد تسليم بطاقات امتحانات الدور الثاني، ويستعرض لكم البديل نيوز كافة التفاصيل الخاصة ب مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023 عبر السطور التالية.

مواعيد الدور الثاني امتحانات الكويت 2023 “دور الإعادة”

المرحلة والتفاصيل الخاصة بكل مرحلةاليومالتاريخ
بداية امتِحانَات الدور الثاني للمتوسطيوم الأحد18/يونيو/2023م
نهاية امتِحانَات الدور الثاني للمتوسطيوم الأحد25/يونيو/2023م
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للمتوسطيوم الاثنين26/يونيو/2023م
بداية امتِحانَات الدور الثاني للثانوييوم الأربعاء5/يوليو/2023م
نهاية امتِحانَات الدور الثاني للثانوييوم الأحد16/يوليو/2023م
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني للثانوييوم الثلاثاء18/يوليو/2023م

تسليم بطاقات درجات الدور الثاني 2023 الكويت

تسليم بطاقات درجات الدور الثاني 2023 الكويت سوف يكون بدء من يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 “المرحلة الثانوية”.

المرحلة المتوسطة: سيكون تسليم بطاقات الدور الثاني يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023.

وذلك وفقاً لما هو وارد في التقويم المدرسي الرسمي وزارة التربية الكويتية.

ملحوظة: لا يتم عقد امتحانات دور ثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.

Admin 2منذ 4 دقائق
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