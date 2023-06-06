كم باقي!! حساب المواطن الدفعة 67 وقيمة الزيادة الجديدة || التسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن الدفعة 67، تحت إرشادات سامية من الملك سلمان بن عبد العزيز، تم اتخاذ خطوات حصرية لتعزيز حساب المواطن للأفراد المستحقين للدعم المالي، تم توفير هذا الدعم على فترات متتالية، حيث بدأت المدة الأولى لستة أشهر، ثم تم تمديدها لثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة تم تمديدها لأربعة أشهر، وتم تخصيص مبلغ مالي قدره ثمانية مليارات ريال سعودي لتحقيق هذا الهدف. استنادًا إلى هذا المبلغ، تم زيادة الراتب الأساسي للمستفيدين بنسبة 70%، هذه الخطوات الفريدة تأتي تأكيدًا على التزام الحكومة السعودية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المحتاجين.

زيادة حساب المواطن 70% على الراتب الأساسي

في إطار التوجيهات الحصرية من قبل الحكومة السعودية، تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأسر والأفراد المستقلين من خلال زيادة في رواتبهم الشهرية،

تصل رواتب رب الأسرة والفرد المستقل إلى 720 ريال سعودي.

بينما يصل راتب التابع البالغ 18 عامًا وأكثر إلى حوالي 360 ريال سعودي.

وبالنسبة للتابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تم تخصيص زيادة بمقدار 125 ريال سعودي،

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لدعم الأسر وتعزيز استقرارها المالي، ورفع مستوى المعيشة للمستفيدين من حساب المواطن، هذه الإجراءات المبتكرة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المالية وتوفير فرص أفضل للمواطنين.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل تسلسلي:

قم بزيارة موقع حساب المواطن. اختر رمز تسجيل جديد للبدء في العملية.

قدم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور المطلوبة، ثم انقر على حفظ. أدخل كلمة المرور المؤقتة التي ستصلك عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول. قم بإدخال كلمة مرور جديدة بعد ذلك. قراءة الشروط والأحكام الموجودة أمامك وقبولها. قم بتنزيل الوثائق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل. أكمل المعلومات الضرورية. انقر فوق زر “إرسال الطلب” لإكمال العملية.

بهذه الخطوات، يمكنك التسجيل بسهولة في حساب المواطن وتقديم الطلب الخاص بك.