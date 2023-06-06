تم التصريح من وزارة العمل عن أسماء المشمولين الوجبة الثانية بالإعانة الاجتماعية سواء للرجال أو النساء، كما اعلنت ان عدد الأسر المشمولة في هذه الوجبة وصل إلى 58070 أسرة، و سوف يتم إرسال رسائل على موبايلات الأسر التي تم الإعلان عن أسمائها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الثانية كشوف المحافظات.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

تم نشر الأسماء على موقع الوزارة من خلال ملف يضم جميع محافظات العراق ويمكننا الدخول على موقع وزارة العمل، حيث تقوم الوزارة برفعها على موقعها، وقد يحدث بعض من مشاكل في الموقع الخاص بالوزارة نظرًا للضغط الشديد عليه في هذه الفترة.

أسماء المشمولين في الوجبة الثانية من محافظة بغداد

يمكنكم تحميل الملف الذي يحتوي على تلك الأسماء المشمولة فقط في بغداد للنساء أما الرجال فيمكنكم تحميل ومطالعة هذا الملف الخاص برجال محافظة بغداد حيث انه تم الاعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الثانية بالاعانة الاجتماعية بمحافظة الأنبار نساء فقط ويمكن لمواطني محافظة البصرة البحث عن أسماءهم من خلال تلك الروابط.

سوف نقوم بوضع رابط كل محافظة بمجرد ان يتم رفعها وكل من يعاني من أي مشكلة في الكشف عن اسمه، يمكنه ان ينتظر بعد من الدقائق لحين ان يتم تحميل الاسم بسهولة.

يقوم بالتعليق بالاسم والمحافظة وسوف نقوم بالكشف له هل هو من أسماء المشمولين الوجبة الثانية الاعانة الاجتماعية أم لا.