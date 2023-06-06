تردد قناة الأردن سبورت Jordan Sport HD تذيع مباراة الفيصلي والوحدات مجاناً

تردد قناة الأردن سبورت، يبحث محبي ومتابعي الكرة في الاردن بالوقت الحالي عن القنوات المجانية الناقلة لمواجهة الفيصلي ونظيرة الوحدات التي ستكون ضمن منافسات درع المئوية الأردني 2023، حيث نعمل علي توفير تردد القناة التي اعلنت نقلها الحصري لمواجهة الفيصلي والوحدات مجاناً ونستعرض مع حضراتكم توقيتمباراة الوحدات والفيصلي اليوم، وأيضا القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات .

تردد قناة الأردن سبورت Jordan Sport HD، قناة الأردن الرياضية هي قناة تلفزيونية أردنية تخصصت في عرض الأحداث الرياضية المحلية والدولية، وتم إطلاقها في عام 1995 تقوم القناة بعرض مختلف الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والمصارعة والجمباز وغيرها، وتقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية المحلية والدولية والبطولات الكبرى.

قناة الاردن سبورت HD، كما تقدم القناة برامج تحليلية وتحليلية للأحداث الرياضية ومقابلات مع الرياضيين والمدربين والخبراء في مجال الرياضة. يمكن مشاهدة قناة الأردن الرياضية على الهواء مباشرة أو عبر الإنترنت على موقع القناة الرسمي.

تردد قناة الأردن سبورت Jordan Sport HD

ويمكنكم تنزيل تردد قناة الأردن سبورت من خلال عدة خطوات هي:

الضغط على زر القائمة أو menu.

الدخول إلى الإعدادات

اختيار أيقونة التركيب

إدخال البيانات المكتوبة في نهاية هذا التقرير ثم الضغط على زر البحث.

وإليكم تردد قناة الأردن سبورت عل نايل سات:

تردد قناة الأردن سبورت Jordan Sport HD على نايل سات: 11958

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

تردد قناة الأردن سبورت عل عرب سات: 12054

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

من امل تصحيح الخطأ: 5 / 6