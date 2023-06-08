موعد صرف الدفعة 67 حساب المواطن لشهر يونيو 2023 وهذه هي طريقة اضافة مواليد جديدة

صرف حساب المواطن الدفعة 67، يواصل برنامج حساب المواطن استقبال التسجيلات، وذلك حسب تأكيدات المسؤولين في البرنامج، رغم انتشار الشائعات والأخبار المتداولة حول إغلاق باب التسجيل بالتزامن مع اقتراب نهاية الدعم الإضافي، أكد الملك سلمان أن التسجيل لا يزال متاحاً لأولئك الذين يستوفون شروط التسجيل ويستحقون الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، تأكيداً على استمرارية فرصة الاشتراك والاستفادة من المزايا المقدمة للمستفيدين المستحقين.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 67

وفقًا لمعلومات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولذلك فإن موعد صرف دفعة يونيو الدفعة 67 هو الأحد 11 من يونيو نظرًا لتزامن موعد الصرف مع العطلة الأسبوعية يوم السبت.

شروط التسجيل في حساب المواطن

لكي يكون المستفيد مؤهلاً للاستفادة من حساب المواطن، يجب أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط التي تشمل:

يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، باستثناء الأبناء والبنات للمواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحملة بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا دائمًا داخل المملكة، وأن لا يقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

يجب ألا يكون المستفيد موجودًا في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

يجب أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع بيانات الجهات ذات الصلة.

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من خلال تلبية هذه الشروط، يتأكد أهلية المستفيد للحصول على الدعم المستحق.

إضافة مواليد جديدة في حساب المواطن

لإضافة مولود جديد في حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية: