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results.moe.edu.kw نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني apps1.moe.edu.kw

Admin 2منذ 30 دقيقة
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رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني results.moe.edu.kw حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل رابط بوابة نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، وهي النتائج التي ينتظرها بكل شغف طلاب الكويت، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الالكتروني من خلال الخطوات التي سنوضحها لكم عبر السطور التالية.

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية في وقت سابق بأن موعد إعلان نتائج الثانوية في لهذا العام  2023سيكون بعد انتهاء الامتحانات ،ازداد قلق الكثير من الطلاب خاصة بعد انتهاء الامتحانات أمس واليوم لترقب ظهور النتائج في أى وقت، ونريد طمأنت طلابنا بأن النتائج ستعرض عبر  الرابط التالي الخاص بموقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث مكثفة من قبل طلاب الكويت، ومازال البحث مستمراً حول نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، بالإضافة إلى سعى الطلبة وأولياء الأمور للوصول ومعرفة اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023.

المنطقة التعليميةالمدرسةالمرحلة
العاصمةتميم الداري الابتدائية للبنينابتدائي
العاصمةعمره بنت حزم الإبتدائية للبناتابتدائي
حوليأنجفة الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليالنجاح الإبتدائية للبنينابتدائي
حوليبيان الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةالعمرية الإبتدائية للبناتابتدائي
الفروانيةسبيكة الخالد الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءالسرحة الابتدائية للبنينابتدائي
الجهراءتيماء الإبتدائية للبناتابتدائي
الجهراءدرة بنت أبى سفيان الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيراسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرالمطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيربدرية العتيقي الابتدائية للبناتابتدائي
مبارك الكبيرحسين العسعوسى الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنينابتدائي
مبارك الكبيرعمورية الإبتدائية للبناتابتدائي
العاصمةبوبيان المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةسليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةغرناطة المتوسطة للبناتمتوسط
العاصمةمنيرة عثمان السعيد المتوسطة بناتمتوسط
حوليمسعود بن سنان المتوسطة للبنينمتوسط
الفروانيةالمرقاب المتوسطة بناتمتوسط
الفروانيةسلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديابن القيم المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالخوارزمى المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديالمنقف المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديام حكيم المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديبركة بنت النعمان المتوسطة للبناتمتوسط
الأحمديعبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنينمتوسط
الأحمديعبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءأبو تمام المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءالصليبية المتوسطة للبنينمتوسط
الجهراءعبدالله علي الصانع المتوسطة للبنينمتوسط
التربية الخاصةالرجاء المتوسطة للبنين – المشتركةمتوسط
التعليم الخاصام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركةمتوسط
مبارك الكبيرالحسن بن الهيثم المتوسطة للبنينمتوسط
العاصمةالروضة الثانوية للبناتثانوي عام
العاصمةجاسم محمد الخرافي الثانوية للبنينثانوي عام

نتائج الطلاب بالرقم المدني وزارة التربية

يمكن الآن جميع الطلاب والطالبات في كافة أنحاء الكويت الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي وزارة التربية الكويت، حيث تم بالفعل وبشكل رسمي رفع نتائج طلاب الكويت الابتدائي والمتوسط.

المربع الالكتروني للنتائج 2023

خصصت وزارة التربية الكويتية رابط المربع الالكتروني نتائج الطلاب بالرقم المدني كل المراحل ليكون وسيلة سهلة لحصول الطلبة على نتائجهم إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى مدارسهم.

Admin 2منذ 30 دقيقة
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