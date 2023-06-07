results.moe.edu.kw نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني apps1.moe.edu.kw

رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني results.moe.edu.kw حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل رابط بوابة نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، وهي النتائج التي ينتظرها بكل شغف طلاب الكويت، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر المربع الالكتروني من خلال الخطوات التي سنوضحها لكم عبر السطور التالية.

نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني

في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية في وقت سابق بأن موعد إعلان نتائج الثانوية في لهذا العام 2023سيكون بعد انتهاء الامتحانات ،ازداد قلق الكثير من الطلاب خاصة بعد انتهاء الامتحانات أمس واليوم لترقب ظهور النتائج في أى وقت، ونريد طمأنت طلابنا بأن النتائج ستعرض عبر الرابط التالي الخاص بموقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث مكثفة من قبل طلاب الكويت، ومازال البحث مستمراً حول نتائج طلاب الكويت 2023 بالرقم المدني، بالإضافة إلى سعى الطلبة وأولياء الأمور للوصول ومعرفة اسماء المدارس التي رفعت نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2023.

المنطقة التعليمية المدرسة المرحلة العاصمة تميم الداري الابتدائية للبنين ابتدائي العاصمة عمره بنت حزم الإبتدائية للبنات ابتدائي حولي أنجفة الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي النجاح الإبتدائية للبنين ابتدائي حولي بيان الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية العمرية الإبتدائية للبنات ابتدائي الفروانية سبيكة الخالد الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء السرحة الابتدائية للبنين ابتدائي الجهراء تيماء الإبتدائية للبنات ابتدائي الجهراء درة بنت أبى سفيان الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير اسماء بنت عمرو الانصارية الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير المطوعة منيرة محمد الدخان الإبتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير بدرية العتيقي الابتدائية للبنات ابتدائي مبارك الكبير حسين العسعوسى الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عبدالكريم السعيد الإبتدائية للبنين ابتدائي مبارك الكبير عمورية الإبتدائية للبنات ابتدائي العاصمة بوبيان المتوسطة للبنات متوسط العاصمة سليمان ربيع الموسوي المتوسطة للبنين متوسط العاصمة غرناطة المتوسطة للبنات متوسط العاصمة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات متوسط حولي مسعود بن سنان المتوسطة للبنين متوسط الفروانية المرقاب المتوسطة بنات متوسط الفروانية سلمة بن قيس الأشجعي المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي ابن القيم المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي الخوارزمى المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي المنقف المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي ام حكيم المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات متوسط الأحمدي عبد المجيد محمد الخنفر المتوسطة للبنين متوسط الأحمدي عبدالعزيز مسلم الزامل المشتركة المتوسطة للبنين متوسط الجهراء أبو تمام المتوسطة للبنين متوسط الجهراء الصليبية المتوسطة للبنين متوسط الجهراء عبدالله علي الصانع المتوسطة للبنين متوسط التربية الخاصة الرجاء المتوسطة للبنين – المشتركة متوسط التعليم الخاص ام هاني الاهلية المتوسطة – بنات – المشتركة متوسط مبارك الكبير الحسن بن الهيثم المتوسطة للبنين متوسط العاصمة الروضة الثانوية للبنات ثانوي عام العاصمة جاسم محمد الخرافي الثانوية للبنين ثانوي عام

نتائج الطلاب بالرقم المدني وزارة التربية

يمكن الآن جميع الطلاب والطالبات في كافة أنحاء الكويت الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي وزارة التربية الكويت، حيث تم بالفعل وبشكل رسمي رفع نتائج طلاب الكويت الابتدائي والمتوسط.

المربع الالكتروني للنتائج 2023

خصصت وزارة التربية الكويتية رابط المربع الالكتروني نتائج الطلاب بالرقم المدني كل المراحل ليكون وسيلة سهلة لحصول الطلبة على نتائجهم إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى مدارسهم.