Winner كم يوم باقي وتقبض الـ 1000 جنيه! التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من الموبايل المُقدمة خصيصًا من قبل الرئيس

منحة العمالة الغير منتظمة 2023، تحظى بمستوى عالٍ من الاهتمام والبحث، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالعمال في مصر، وخاصة العمالة غير المنتظمة، أثار الكثير من الاستفسارات والتحقيقات، تتجاوب هذه الاهتمامات مع تلك التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة المؤقتة غير المنتظمة لعام 2023، مما يعكس الاهتمام الكبير بمستقبل العمال غير المنتظمين وحاجتهم إلى الدعم والتسهيلات، ومن المتوقع أن يتم التحقق من تلك التفاصيل والشروط المتعلقة بهذه المنحة لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة لهذه الشريحة المهمة من العمال في مصر.

الفئات المستحقة منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يشمل برنامج منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023

أصحاب العقارات المبنية الذين يحصلون على دخل سنوي لا يتجاوز الحد الأدنى لأجور الاشتراك في البرنامج لكل فرد منهم.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين الذين يعملون بحسابهم الخاص، مثل منادي السيارات، الباعة الجائلين، موزعو الصحف، والحرفيين، وفئات مشابهة.

يتم تضمين العاملين في مجال علوم القرآن الكريم، بما في ذلك حفظة وقراء القرآن الكريم.

يتم تضمين جميع عمال الخدمة المنزلية وممن يعملون في نفس طابع العمل.

يتم تضمين المرتلين والقيامة وغيرهم من خدم الكنيسة.

كما يتم تضمين العمال المؤقتين في قطاع الزراعة.

يشمل العمال العاملين في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن.

يتم تضمين العاملين في مجال المناحل.

حائزي الأراضي الزراعية الذين يملكون مساحة أقل من فدان كملاك أو يكونون مستأجرين.

يتم تضمين عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

بالنسبة لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 لأول مرة، يتوجب على العامل الراغب في تسجيل بياناته للحصول على منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، أن يتوجه إلى المقاول الذي يعمل معه، يجب عليه تقديم جميع البيانات المطلوبة من قبل المقاول، بعد ذلك، سيراكم المقاول بيانات العمال وسيتوجه بها إلى الوزارة لتسجيلها، وبهذا، سيتمكن العمال من الحصول على المنحة الشهرية والدعم المقدم من وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة في حالة لم يستطيع العامل التقديم إلكترونياً.

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يمكن التقديم للحصول على المنحة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط المخصص للتسجيل في هذه المنحة.

بمجرد الدخول، قم بالنقر على خيار “إنشاء حساب جديد” وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية

ستتضمن هذه البيانات الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الموقف التأميني، وجميع الأسماء بما في ذلك الأسماء الرباعية، المهنة، الموقف من التجنيد، الحالة الاجتماعية، العنوان، ورقم الهاتف المحمول.