الموعد الرسمى للاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية الترم الثاني 2023

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الرسمى للاعلان عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي ، فى محافظة الغربيةحيث يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرسمى، ومن خلال موقع البديل سنتتعرف على الموعد الرسمى للاعلان عن نتيجه الصف الثالث الاعدادى فى محافظة الغربية والخطوات الاستعلام عن النتيجة

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية

أعلنت معظم مديريات التربية والتعليم فى المحافظات المختلفه أن سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى خلال الساعات المقبله ، حيث تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لذلك ينتظر الكثير إعلان النتيجة بشكل رسمى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة

خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2023

اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ثانيا اختيار المرحلة التعليمية.

ثالثاً ادخال اسم الطالب رباعى وإدخال الرقم القومى للطالب ورقم الجلوس الخاص به.

اختيار الصف الدراسى والمرحلة الدراسية بالاضافه الى العام الدراسي والفصل الدراسي.

اختيار عرض النتيجة.

ستظهر لك النتيجة خلال بضع دقائق.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية

اتاحت مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الغربية رابط للاعلان عن نتيجه الشهاده الاعداديه فى محافظه الغربية وذلك بناء على قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك للتسهيل على الطلاب فى الاستلام عن النتيجة من خلال رابط نتائج الشهادة الاعدادية، وجاء توزيع درجات طلاب الشهادة الاعدادية

40 درجة لمادة اللغة العربية.

30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعيه.

15 درجة لمادة الجبر.

15 درجة لمادة الهندسة.

20درجة لمادة العلوم.

ويكون مجموع الدرجات للفصل الدراسي الثاني 140 درجة.