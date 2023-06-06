يهتم الكثير بالبحث عن رابط الاعتذار عن الثانوية العامة 2023 كما انه يمكننا التقدم يدوياً إلى الكنترول التابع لمحافظتك ويبحث الكثيرون عن استمارة الاعتذار عن الثانوية العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023..الشروط والخطوات.

الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاعلان عن رابط بوابة نموذج طلب اعتذار عن الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، كما انه يسمح للمعلم الدخول إليها باستخدام البيانات الخاصة به ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى الرابط يلزم على المعلم إدخال البيانات كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر

يجد المعلم رغبتان، وهي (أرغب في المشاركة/ لا أرغب في المشاركة)، قم بالاختيار فيما يلائمك.

حالة وجود عجز لدي المتقدمين لأعمال الثانوية العامة، فسيتم اختيارك ضمن المعتذرين عن المشاركة دون النظر لحالة الاعتذار

شروط الاعتذار عن الثانوية العامة 2023

شرط مرضي حالة قصوى تحدد بمعرفة القومسيون الطبي.

ندب إحدى الزوجين يتم إعفاء الزوج الآخر.

حالة امتلاك رضيع للسيدات.

وفاة الزوج لدي السيادات يلزم تقديم شهادة وفاة.

عمل الزوج بإحدى المناطق النائية.

سفر الزوج لخارج البلاد يلزم تقديم الوثائق الدالة على ذلك مثل الجواز/ التأشيرة.

ابن معاق

إصابة أحد أفراد العائلة (الزوج/ الزوجة) بمرض مزمن

مراقبة الثانوية العامة 2023