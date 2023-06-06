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رابط الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023..الشروط والخطوات
يهتم الكثير بالبحث عن رابط الاعتذار عن الثانوية العامة 2023 كما انه يمكننا التقدم يدوياً إلى الكنترول التابع لمحافظتك ويبحث الكثيرون عن استمارة الاعتذار عن الثانوية العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023..الشروط والخطوات.
الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاعلان عن رابط بوابة نموذج طلب اعتذار عن الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، كما انه يسمح للمعلم الدخول إليها باستخدام البيانات الخاصة به ويتم من خلال الاتي.
- الدخول إلى الرابط يلزم على المعلم إدخال البيانات كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر
- يجد المعلم رغبتان، وهي (أرغب في المشاركة/ لا أرغب في المشاركة)، قم بالاختيار فيما يلائمك.
- حالة وجود عجز لدي المتقدمين لأعمال الثانوية العامة، فسيتم اختيارك ضمن المعتذرين عن المشاركة دون النظر لحالة الاعتذار
شروط الاعتذار عن الثانوية العامة 2023
- شرط مرضي حالة قصوى تحدد بمعرفة القومسيون الطبي.
- ندب إحدى الزوجين يتم إعفاء الزوج الآخر.
- حالة امتلاك رضيع للسيدات.
- وفاة الزوج لدي السيادات يلزم تقديم شهادة وفاة.
- عمل الزوج بإحدى المناطق النائية.
- سفر الزوج لخارج البلاد يلزم تقديم الوثائق الدالة على ذلك مثل الجواز/ التأشيرة.
- ابن معاق
- إصابة أحد أفراد العائلة (الزوج/ الزوجة) بمرض مزمن
مراقبة الثانوية العامة 2023
- لم يتم الاعلان عن القيمة المالية التي سيحصل عليها المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة، لكن العام الماضي كانت كشوف ملاحظة الثانوية العامة بالمبلغ المالي في المراقبة قد بلغ 1500 جنيه مصري.
- قد وصلت المكافئة للمراقبين والمشاركين في المراقبة وأعمال التصحيح نحو 2000 جنيه لكلاً من امتحانات الدور الأول + الدور الثاني.