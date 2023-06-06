موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة ١٤٤٤ في السعودية والدول العربية يرغب الكثير من الأفراد التعرف على موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023 وبعض من الدول العربية الاخرى وكذلك الإجازات التي سيحصل عليها الموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية لهذا العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة ١٤٤٤ في السعودية والدول العربية.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

تم الاعلان من الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، إن موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية، يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وسيستمر حتى الأول من يوليو 2023، وستعلن المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023 .

عيد الأضحى في السعودية 2023 وإجازات للقطاع الخاص والعام

تم التصريح من وزارة الموارد البشرية السعودية إن موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023 سيحصل القطاع الحكومي على إجازة وكذلك الفطاع الخاص دون تحديد الإجازة حتى الآن ولكن يستعد المسلمون من مختلف البقاع العالم لهذه الأيام المفترجة بالدعاء والتوبة.

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى المحرم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جمادى الأول – جمادى الآخر – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة والتقويم الهجري هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر ويتم الاخذ به في كل من السعودية كتقويم رسمي للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه.