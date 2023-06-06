هتدفع كام وإزاي! الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لهذا الشهر “شهر يونيو” عبر موقع وزارة الكهرباء في 3 خطوات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا، حيث يمكن للأفراد المقيمين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، استعراض معلومات فواتير الكهرباء في منطقة شمال الدلتا، وذلك من خلال زيارة موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على الإنترنت بسهولة، يتم تسجيل البيانات الشخصية للمستخدمين حسب منطقتهم، وتقدم الخطوات البسيطة للوصول إلى هذه المعلومات، يتم عرض قيمة الفاتورة للمستخدم بعد استعراض بيانات الفواتير السابقة والتي تحتوي على تفاصيل مثل اسم المنطقة، والقيمة اليومية، والحساب الفرعي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

توفر شركة كهرباء شرق الدلتا، خدمة استعلام المواطنين عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا خلال عام 2022، وتمثل هذه الخدمة فرصة قيمة للسكان المقيمين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء بداية كل شهر، وتم استغلال هذه الخدمة من قبل العديد من المواطنين الباحثين عن معلومات دقيقة حول تكلفة استهلاك الكهرباء في فترات محددة.

إليك خطوات استعلام فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لشهر يونيو 2023:

قم بزيارة موقع شركة الكهرباء المصرية على الإنترنت.

ابحث عن القسم المختص بالاستعلامات أو الخدمات الإلكترونية.

اختر خيار الاستعلام بواسطة رقم العداد.

قم بإدخال بياناتك الشخصية، مثل رقم العداد والرقم القومي، وأي بيانات إضافية المطلوبة.

حدد فرع شمال الدلتا من بين الخيارات المتاحة.

انقر على زر “استعلام” أو “تأكيد”، وسيتم عرض فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

نصائح هامة لتقليل فاتورة الكهرباء في فصل الصيف

إليك بعض النصائح الهامة والمبتكرة لتقليل فاتورة الكهرباء:

احرص على فصل شواحن الأجهزة عن التيار الكهربائي عندما لا تستخدمها، حتى تتجنب استهلاك الطاقة الزائدة.

قم بإيقاف تفعيل وضع الاستعداد في الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، حيث يتسبب هذا الوضع في استهلاك كهربائي غير ضروري.

اعتمد على الأجهزة التي تحتوي على تايمر مثل الميكروويف؛ فهذا يمكنه تنظيم عملية التشغيل بشكل مسبق، مما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عندما لا تكون بحاجة إليه، حتى تتجنب استهلاك الكهرباء بشكل غير ضروري.