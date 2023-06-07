رابط سريع نتائج السادس الابتدائي..موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب epedu.gov.iq برقم المقعد للطالب

موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب ، والتي أوشكت الوزارة على عملي الانتهاء من إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في كافة المحافظات ومتبقي فقط عدد قليل من المحافظات لم يتم الإعلان عن نتائج طلابه، وهو ما سوف تقوم كل محافظة بعملية رفع نتائج طلابها في الساعات المقبلة علي موقع الحكومية المعتمدة مثل موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا ومواقع الإلكترونية الاخرى، وهذا ما سوف نقوم بشرحه تفصيلا إليكم من خلال موقعنا من اجل توفر افضل طريقة لاستعلام إلكترونيا عن نتائج الطلاب .

موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب

كما هو متعارف عليه أن يتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الموقع الحكومية المعتمدة ومنه موقع وزارة التربية العراقية والذي يوفر إلي طلاب جميع المراحل خدمة الاستعلام برقم المقعد فقط ونتابع الآن عملية إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي للدور الأول في محافظات البصرة وذى قار وواسط ونينوى وديالى وهى المحافظات الأخيرة المتبقية ولم تعلن نتائجها حتى الآن .

نتائج السادس الابتدائي 2023 بالعراق

يمكنك الاطلاع الآن على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب 2023 برقم المقعد من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل على لينك بوابة وزارة التربية العراقية.

اثبت ما يفيد أن لست روبوت بالنقر على الرقم الظاهر إليك في المكان المخصص لها.

سوف تتنقل إلى الصفحة الصحيحة واخترا خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب .

حدد نتائج الصف السادس الابتدائي .

انقر المحافظة التابع لها .

ادخل رقم المقعد.

انقر على خانة عرض النتيجة والتي سوف تتوفر في حالة انه المحافظة التابع لها اعلنتها.

سوف يظهر إليك بيانات الدرجات الخاص بك .