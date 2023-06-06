اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالتعرف على جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقد ارتفعت معدلات البحث عن الفائزين في الوجبة التاسعة وأعلنت الوزارة أنه يمكن لجميع المواطنين التقديم للحصول على المنحة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن جميع الطلبات المقدمة من المواطنين بناء على العديد من الشروط ومنها.

يكون المتقدم عراقي الجنسية مقيم بشكل دائم داخل الدولة.

لا يملك أي عمل ثابت كما يجب أن يكون عدد الاسرة اكثر من 4 أفراد.

لا يملك أي عقارات أو أراضي في الدولة، كما نوهت الوزارة في بيان رسمي أن الوجبة التاسعة هي الوجبة الاخيرة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

الدخول الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا.

اختيار تبويب الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار الاستعلام عن الوجبة التاسعة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على استعلام وسيظهر لك ملف به جميع الأسماء.

قم بالضغط على الملف وسيتم تحميله معك مباشرة.

شروك القبول في الوجبة 9

العمر بين 18 الى 60 عام للرجال.

وعمر النساء ما بين 15 الى 55 عام.

الا يقل عدد افراد الاسرة عن 4 افراد.

يجب عدم امتلاك ممتلكات مادية.

تقديم الاوراق المطلوبة للقبول في البرنامج.

يمكن لجميع المواطنين في العراق الدخول علي منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والعمل علي الاستفادة من الدعم المادي التي تقوم العراق بتقديمة لهم ان هناك عدد كبير جدا قد تمكنوا في الحصول علي المنحة ومازال باب التسجيل مفتوح امام البعض حتي نهاية الشهر الجاري.