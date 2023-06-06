1000 مبــــارك | اعتمدت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس الترم الثاني| نتيجة 3 إعدادي الغربية برقم الجلوس والاسم عبر gharbeia.gov

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية نتيجة 3 إعدادي الغربية برقم الجلوس والاسم gharbeia.gov.. اعتمد الآن الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس ناصر حسن، وتم رفع نتيجة اعدادية الغربية 2023 الترم الثاني على البوابة الإلكترونية gharbeia.gov.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الدكتور طارق رحمي قام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وباتت نتيجة سنة 3 اعدادي الغربية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية “انقر هنا”

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

يتم الاستعلام عن نتائج ثالثة اعدادي الغربية 2023 الترم الثاني من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول مباشرة على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنـــــــــــــا.

ومن ثم يتم اختيار إيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

إدخال رقم جلوس الطالب

اسم الطالب.

الإدارة التابع لها.

وعلى الفور سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2023.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

درجات اللغة العربية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 80 درجة درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 60 درجة درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 40 درجة درجات الرياضيات بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 60 درجة درجات العلوم بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 40 درجة المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 280

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