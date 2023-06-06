1000 مبــــارك | اعتمدت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس الترم الثاني| نتيجة 3 إعدادي الغربية برقم الجلوس والاسم عبر gharbeia.gov
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية نتيجة 3 إعدادي الغربية برقم الجلوس والاسم gharbeia.gov.. اعتمد الآن الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس ناصر حسن، وتم رفع نتيجة اعدادية الغربية 2023 الترم الثاني على البوابة الإلكترونية gharbeia.gov.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية
اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الدكتور طارق رحمي قام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وباتت نتيجة سنة 3 اعدادي الغربية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية “انقر هنا”
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
يتم الاستعلام عن نتائج ثالثة اعدادي الغربية 2023 الترم الثاني من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:
الدخول مباشرة على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنـــــــــــــا.
ومن ثم يتم اختيار إيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
- إدخال رقم جلوس الطالب
- اسم الطالب.
- الإدارة التابع لها.
وعلى الفور سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2023.
توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023
|درجات اللغة العربية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|80 درجة
|درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|60 درجة
|درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|40 درجة
|درجات الرياضيات بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|60 درجة
|درجات العلوم بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|40 درجة
|المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|280
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