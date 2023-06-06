رابط بوابة محافظة الغربية للإستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية (طنطا-المحلة الكبرى -زفتى-سمنود)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بالوقت الحالي، حيث أكدت مصادر من مديرية التربية والتعليم في الغربية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتم تنظيم الكشوفات وسوف يتم الاعلان عن أسماء الأوائل بمحافظة الغربية تمهيدًا لاعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال الساعات القليلة القادمة ليتم رفعها على بوابة مديرية التربية ثم يتم توزيعها على المدارس ونعمل من خلال موقعنا علي توفير النتيجة الان برابط مباشر عبر موقعنا البديل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

تعمل مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية بالوقت الحالي بكامل جهدها من اجل الانتهاء من تنظيم كشوفات درجات الطلاب بالساعات الماضية وذلك من أجل ان يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للطلاب في محافظة الغربية، حيث أتاحت المديرية للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية بالغربية والقيام بعدة خطوات للحصول علي النتيجة .

رابط استخراج نتيجة اعدادية الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الزيات

نتيجة الشهادة الإعدادية السنطة

نتيجة الشهادة الإعدادية المحلة الكبرى: حي أول وحي ثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية بسيون

نتيجة الشهادة الإعدادية زفتى

نتيجة الشهادة الإعدادية سمنود

نتيجة الشهادة الإعدادية طنطا: حي أول وحي ثاني ومركز طنطا

نتيجة الشهادة الإعدادية قطور

رابط gharbeia.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية نتيجة نت .

. اختيار إيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الانتظار حتى عمل الصفحة ورفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي عليها.