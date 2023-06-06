شوف درجاتك حالًا .. رابط مباشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023 بالاسم نتائج 3 اعدادي عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023 بالاسم، حيث أن نتيجة تالتة إعدادي الترم الثاني 2023 الشرقية يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، كما أشارت على استمرار عمليات تصحيح كراسات الطلاب ورصد درجاتهم والمراجعة النهائية، حيث تسير هذه الأعمال على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها، والكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني، وفي هذا الصدد نرصد لكم خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023

أشار محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه جاري الآن الانتهاء من أعمال التصحيح.

تمهيداً للبدء في المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب للإعلان عن نتائج الطلاب.

حيث من المتوقع الإعلان عن نتائج الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية 2023.

فور انتهاء لجان التصحيح الكائنة الآن بمراكز المحافظة.

بينما من المعتاد أن تقوم المديرية بالإعلان عن نتائج الطلاب فور الانتهاء من أعمال الامتحانات بمدة زمنية من أسبوع لعشرة أيام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023 بالاسم

وأضافت مديرية التعليم في محافظة الشرقية عن إمكانية الحصول على نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني 2023، عقب اعتماد المحافظ لها وأنه يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة، ويمكن للجميع اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة وهي كما يلـــي:

التوجه لموقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية.

اختيار الخدمات.

بينما يتم الضغط على خدمات البوابة.

اختيار نتائج الامتحانات.

كما يجب اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وإدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

بينما يجب الضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

وفي حالة أنه تم رفع نتائج الطلاب تظهر نتيجة الطالب على الفور في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.