نتيجه نت المنيا .. لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2023 بالاسم نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بالدرجات

سيطرت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2023 بالاسم على محرك البحث جوجل، حيث يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023 الترم الثاني، كما يواصل البديل نشر نتائج طلاب الإعدادية التي ظهرت في معظم محافظات مصر من خلال الروابط الرسمية لحظة بلحظة، لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة تالتة إعدادي من خلال 4 خطوات بالاسم، ونرصد لكم متابعينا الكرام كيفية الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن الانتهاء من تصحيح جميع مواد الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

كما أكدت أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023.

وجاء ذلك بعد مراجعة ورصد درجات جميع مواد الترم الأول والترم الثاني.

بينما صرحت المديرية أن إعلان النتائج بمحافظة المنيا يكون من خلال رابط مديرية التربية والتعليم الرسمي للمحافظة.

وذلك على الصفحة الرسمية على الفيس بوك.

كما يتم بعدها يتم تسليم نسخة من النتيجة لكل مدرسة إعدادية بالمحافظة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا 2023 بالاسم

ولحصول الطالب على نتيجة الإعدادية بمحافظة المنيا بالاسم للعام الدراسي 2022/2023، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنيا بإتباع أربعة خطوات كالتالـــــــي:

الخطوة الأولى: الدخول على رابط بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا.

أما الخطوة الثانية: يجب الضغط على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

بينما الخطوة الثالثة: يجب إدخال الاسم بالصيغة الثلاثية.

كما أن الخطوة الرابعة: يتم الضغط على “النتيجة النهائية”.

بينما تظهر درجات الطالب في مواد الترم الأول والثاني للصف الثالث الإعدادي.

والجدير بالذكر أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية يتكون من 280 درجة، بدون المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي، ليكون الترم الأول مجموع درجاته 140 والترم الثاني 140 درجة، وتكون نسبة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.