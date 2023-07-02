جهز جيبك.. صرف مكافأة 2000 لجميع المعلمين والمعلمات بدءًا من هذا الموعد

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023، يُثير استفسارات المعلمون حول متى ستكون مكافآتهم المرتبطة بالامتحانات متاحة، تعمل وزارة التعليم في مصر حاليًا على توفير مكافأة خاصة للمعلمين في العام 2023، وهذه المكافأة تعد حافزًا مهمًا يهدف لتحسين أداء المعلمين في كافة المجالات الأكاديمية، وذلك خلال فترة الامتحانات، يترقب المعلمون بشغف وصبر لتلك اللحظة المنتظرة، حيث ستسهم هذه المكافأة في دعم وتعزيز جهودهم وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن، في السطور القادمة، سنقوم بشرح تفصيلي لكافة التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين

يشير مصدر موثوق إلى أن صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين سيبدأ في السابع من شهر يونيو، هذا التاريخ تم تحديده بشكل رسمي من قِبل وزارة المالية كأول موعد لصرف هذه المكافأة في هذا الشهر، يشمل هذا القرار جميع المعلمين، بغض النظر عن تخصصاتهم، بما في ذلك معلمي الأنشطة الفنية وغيرها.

شروط صرف مكافأة الامتحانات 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط المحددة لصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين في عام 2023، وذلك بهدف ضمان توزيع الامتيازات بشكل عادل وملائم لجميع المعلمين، تتضمن هذه الشروط:

يتم صرف المكافأة الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول في سنوات النقل، بشرط أن تكون فترة خدمتهم لا تقل عن 6 أشهر من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023.

في حالة عدم استكمال المدة المطلوبة، يتم صرف المكافأة بنسبة 5% من الرتبة الأساسية للمعلم، ولكن بحد أدنى قدره 9 جنيهات مصرية.

جدول توزيع المكافآت على المعلمين

تم وضع جدول جديد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والمعلمات استنادًا إلى الأدوار التي يقومون بها أثناء الامتحانات، فعند تسليم الامتحانات، تقدم وزارة التربية والتعليم مكافأة الامتحانات لعام 2023 بقيم تتراوح بين 500 جنيهًا مصريًا و2000 جنيهًا، وتختلف حسب المرحلة التعليمية التي يشارك فيها المعلم في الامتحانات، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به خلال فترة الامتحانات.

حيث يحصل كل معلم على مكافأة يومية تبلغ حوالي 50 جنيهًا، وعند تصحيح أوراق الامتحانات المختلفة للطلاب، يتم منح المعلم مبلغًا قدره 60 جنيهًا لكل امتحان، وعند إعداد أوراق الاسئلة للامتحانات، يحصل المعلم على مكافأة قدرها 30 جنيهًا لكل نموذج، بينما يحصل على مكافأة قدرها 40 جنيهًا عند إعداد نموذج الإجابة.

الاستعلام عن موعد صرف مكافأة المعلمين في عام 2023

يمكن لكل معلم الآن الاطلاع على قيمة المكافأة المستحقة لهذا العام وفقًا للمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وللقيام بذلك، يتبع المعلم بعض الخطوات البسيطة الموضحة أدناه: