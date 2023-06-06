مشاهدة فيلم Kandahar 2023 كامل مترجم HDCAM موقع ايجي بست الرسمي Egybest

فيلم Kandahar قندهار ‏ هو فيلم أكشن إثارة أمريكي قادم من إخراج ريك رومان بطولة ترافيس فيميل جيرارد بتلر، أوليفيا ماي باريت، علي فضل ونافيد نجيبان، وتم عرضة بالسينمات بداية من الشهر الماضي وبات متوفرة بنسخة مصورة، وجدير ان الفيلم سيكون متوفر بجودة عالية خلال الايام القادمة .

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