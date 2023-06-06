مشاهدة فيلم The Expendables 4 مترجم علي موقع ايجي بست الرسمي Egybest

يطرح أول اعلان من فيلم “The Expendables الجزء الرابع اليوم الرابع وحالة من الترقب الشديد من قبل محبي تلك السلسلة الشهيرة وفيلم المرتزقة 4 هو فيلم حركة وإثارة أمريكي صدر عام 2010، من إخراج وكتابة سيلفستر ستالون، وبطولته إلى جانب ستالون كل من جيسون ستاثام وجيت لي ودولف لوندغرين وراندي كوتور وتيري كروز وستيف آوستن وميكي رورك وبروس ويليس وأرنولد شوارزنيجر.

مشاهدة فيلم The Expendables 4

يتبع الفيلم قصة مجموعة من المرتزقة المحترفين تقودهم شخصية بارزة تدعى بارني روس (ستالون)، حيث يتم استئجارهم للقيام بمهمة خطيرة في دولة جنوب أمريكا الوهمية. ويشتمل الفيلم على مشاهد حركة وقتالات مثيرة ومشاهد تفجيرات ومطاردات.

بوستر فيلم المرتزقة 4 الذي سيكون اعلان متوفر غدا وسيكون متواجد علي موقعنا البديل .

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، ما دفع إلى إنتاج جزئين آخرين من السلسلة، وهما “The Expendables 2″ و”The Expendables 3” والجميع يترقب بعد غياب دام لسنوات كثيرة طرح الجزء الرابع والذي سيكون مشارك به نخبة من أكبر النجوم المعروفين حول العالم.

موقع ايجي بست الرسمي Egybest

وفور صدور الفيلم في اغسطس القادم سيكون متوفر علي موقع ايجي بست الذي يوفر الاعمال الاجنبية الحصرية بإستمرار وسوف نعمل علي توفير رابط للمشاهدة الفيلم .