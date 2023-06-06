من كام السنادي.. تنسيق الثانوية العامة 2023 – 2024 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٣ يُعد من الموضوعات البارزة التي تشغل بال المواطنين في الفترة الحالية، وهذا بعدما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي ٢٠٢٣ في جميع المحافظات حول الجمهورية، حيث نجد أن درجات الشهادة الإعدادية بمثابة خطوة أولية لتحديد مستقبل الطلبة بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، فبالاعتماد على المجموع يمكن الالتحاق بمدارس الثانوية العامة أو بدائل أخرى يتحكم بها المجموع وأيضًا التنسيق المحدد من قبل المدارس، وسنوضح في هذا المقال تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 لكافة المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣ في محافظة القاهرة

بعد اعتماد النتيجة صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نسبة النجاح بلغت ٨٥.١٪ فقد تم الإعلان عن تفاصيل النتيجة منذ عدة أيام، ولذلك نجد أن التنسيق في المحافظة سوف يتراوح ما بين ٢٣٥ : ٢٤٥ درجة لكلا المرحلتين الأولى و الثانية.

فمن المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنشر تصريح رسمي تذكر به نسب القبول في مدارس الثانوية العامة بالمحافظة وأيضًا موعد فتح التقديم لاستقبال أوراق الطلبة والطالبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

وضعت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات بوضع لائحة تحتوي على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة يتم تقديمها من قبل طلاب الشهادة الإعدادية بعد نجاحهم للتقديم بالمرحلة الثانوية، كما يلي:

شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية أصلية مع ٣ نسخ منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب المقدم مع ٣ نسخ منها.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب الشخصية

عدد ٦ صور شخصية للطالب. المقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوى.

ملف تقديم يكون به: طلب التحاق مع دمغات تعليمية وأخرى مطلوبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

جاء تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا للعام الماضي ٢٣٠ درجة بالنسبة للمرحلة الثانية، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى فبلغت ٢٤٠ درجة وفي العام الحالي ارتفع بمقدار ٥ درجات فقط قبلغ ٢٤٥ درجة.

بلغ تنسيق المرحلة الأولى في محافظة القليوبية للثانوية العامة ٢٠٢٣ العام الحالي ٢٤٠ درجة في المرحلة الأولى وبعد ذلك انخفض خمس درجات فقط للمرحلة الثانية فبلغت ٢٣٥ درجة.

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية فمن المحتمل أن يكون ٢٢٥ درجة فقط وقد يرتفع بعض الدرجات القليلة.

محافظة بورسعيد كان تنسيق الثانوية العامة بها للعام الحالي ٢٠٢٣ ٢٣٠ درجة بالنسبة للحي الجنوبي والعربي، أما المدن الأخرى كان التنسيق ٢٣٥ درجة.

تم تحديد تنسيق الثانوية ٢٠٢٣ في محافظة الوادي الجديد ليبلغ ٢٣٤ درجة فقط.