وردنا الآن ≈ نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى| أسماء الفائزين
نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى
من خلال الجدول الموضح أدناه نوضح لكم نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي 2023 الدائرة الأولى والجدير بالذكر، أن عدد مرشحي الدائرة الأولى بلغ عددهم 34 مرشح ومرشحة.
|ائجُ انتخاباتِ مجلسِ الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى
|اسم المرشح
|عدد الأصوات
عبدالله جاسم عبدالله جاسم محمد المضف
|3882 صوتًا
أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد
|2925 صوتًا
أحمد حاجي علي عبدالله لاري
|2473 صوتًا
حسن عبدالله احمد جوهر
|2307 صوتًا
داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي
|2210 صوتًا
عيسى احمد محمد حسن الكندري
|1999 صوتًا
خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة
|1986 صوتًا
حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج
|1927 صوتًا
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين
|1818 صوتًا
عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي
|1804 صوتًا
صالح أحمد حسن عاشور
|1580 صوتًا
محمد عباس عبدالله جوهر حياة
|1369 صوتًا
علي عبدالرسول منصور علي القطان
|1217 صوتًا
محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي
|1104 صوتًا
باسل حسين ابراهيم حسين البحراني
|974 صوتًا
عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد
|907 صوتًا
ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض
|774 صوتًا
علي حسن نصير
|680 صوتًا
علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري
|552 صوتًا
علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري
|529 صوتًا
أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك
|248 صوتًا
حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس
|116 صوتًا
جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي
|13 صوتًا
محمد مروي ملفي مبارك الهدية
|9 أصوات
عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي
|9 أصوات
بث مباشر نتائج انتخابات مجلس الأمة
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