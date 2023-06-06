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وردنا الآن ≈ نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى| أسماء الفائزين

Admin 2منذ 35 دقيقة
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نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى.. منذ قليل تم إغلاق باب صويت انتخابات مجلس الأمة، وتم إغلاق صناديق الاقتراع، وبذلك تعلن مرحلة فرز الأصوات لمرشحي مجلس الأمة الكويت 2023، ومن ثم يليها إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، ومن خلال البديل الاخباري نستعرض معناً نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى.

نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى

من خلال الجدول الموضح أدناه نوضح لكم نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي 2023 الدائرة الأولى والجدير بالذكر، أن عدد مرشحي الدائرة الأولى بلغ عددهم 34 مرشح ومرشحة.

ائجُ انتخاباتِ مجلسِ الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى
اسم المرشحعدد الأصوات

عبدالله جاسم عبدالله جاسم محمد المضف

3882 صوتًا

أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد

2925 صوتًا

أحمد حاجي علي عبدالله لاري

2473 صوتًا

حسن عبدالله احمد جوهر

2307 صوتًا

داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي

2210 صوتًا

عيسى احمد محمد حسن الكندري

1999 صوتًا

خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة

1986 صوتًا

حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج

1927 صوتًا

أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين

1818 صوتًا

عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي

1804 صوتًا

صالح أحمد حسن عاشور

1580 صوتًا

محمد عباس عبدالله جوهر حياة

1369 صوتًا

علي عبدالرسول منصور علي القطان

1217 صوتًا

محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي

1104 صوتًا

باسل حسين ابراهيم حسين البحراني

974 صوتًا

عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد

907 صوتًا

ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض

774 صوتًا

علي حسن نصير

680 صوتًا

علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري

552 صوتًا

علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري

529 صوتًا

أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك

248 صوتًا

حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس

116 صوتًا

جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي

13 صوتًا

محمد مروي ملفي مبارك الهدية

9 أصوات

عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي

9 أصوات

بث مباشر نتائج انتخابات مجلس الأمة

متابعة عملية فرز أصوات المنتخبين في انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويت يمكن متابعتها أول بأول عن طريق البث المباشر التلفزيون الكويني هنااا، حيث يمكنكم متابعينا الكرام معرفة نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويت 2023 الدائرة الأولى لحظة بلحظة.

Admin 2منذ 35 دقيقة
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