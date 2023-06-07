مؤشرات.. تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من محافظات الجمهورية المختلفة قد بدأ البحث عن التنسيق الخاص بالمدارس الثانوية وأيضاً الدبلومات وكذلك التمريض العادي والعسكري، وذلك لكي يكون كل طالب على علم بالمدرسة التي يمكنه أن يلتحق بها بناءً على المجموع الخاص به، فهناك العديد من الطلاب من يفضلون مدارس التمريض عن غيرها من المدارس الأخرى حيث أنها توفر للطالب عمل بعد الانتهاء من الدراسة وذلك في المستشفيات وتكون برواتب مجزية، وفي المقال التالي نوضح لكم تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

هيئة الصحة والإسكان قد قامت بتقسيم التنسيق الخاص بالشهادة الإعدادية إلى 3 مراحل مختلفة، وذلك بداية من المرحلة الأولى وهي تكون بداية من 270 درجة وبعدها المرحلة الثانية والتي تكون بداية من 269 درجة، والمرحلة الثالثة هي الأخيرة، وفي الفقرة التالية نوضح لكم التنسيق الخاص بالتمريض في كافة المحافظات:

التنسيق الخاص بالتمريض العادي في محافظة القاهرة لعام 2023 يكون بداية من 220 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة الجيزة لعام 2023 يكون تنسيق التمريض العادي بداية من 218 درجة.

وفي محافظة الشرقية يتم الالتحاق بمدارس التمريض بداية من 261 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة الأقصر فيتم قبول الطلاب بداية من 195 درجة.

وفي محافظة كفر الشيخ يلتحق الطلاب الحاصلين على درجات بداية من 220 درجة.

أما في الغربية فيتم قبول الطلاب في مدارس التمريض العادية بداية من 234.5 درجة.

وفي محافظة البحيرة يكون التنسيق الخاص بمدارس التمريض العادي بداية من 277 درجة.

ومن المتوقع أن يكون التنسيق الخاص بالتمريض العادي في دمياط بداية من 200 درجة.

ويمكن الدخول إلى هذا الرابط لمعرفة التعديلات التي قد تحدث على هذا التنسيق وكذلك موعد التقديم.

الشروط اللازمة للالتحاق بمدارس التمريض العادي

هناك بعض الشروط الضرورية التي لابد من توافرها في من يريد الالتحاق بتلك المدارس وهذه الشروط كما يلي:

لابد أن يكون هذا الطالب ووالديه لديهم الجنسية المصرية.

كما يجب أن يكون الطالب المتقدم عمره 18 سنة، ولا يكون أقل من ذلك.

يشترط اجتياز كافة الاختبارات النفسية والشخصية التي يمر بها هذا الطالب.

كذلك لابد من عمل فحوصات طبية وجسدية حتى يستطيع الالتحاق بهذه المدرسة.

ليس من حق هذا الطالب أو الطالبة الزواج طوال مدة الدراسة، ولابد من موافقة أولياء الأمور على ذلك الأمر.