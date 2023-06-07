نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة، بدأ المواطنين بالكويت، منذ صباح الثلاثاء ، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 ، في فصله التشريعي السابع عشر ، وستبدأ الانتخابات في الثامنة صباحا ، ولمدة 12 ساعة متواصلة.

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023

تمت دعوة أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً من بين 207 مرشحين ومرشحة ، في عملية تصويت تتم وفق نظام التصويت الفردي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” ، فإنه بعد إغلاق باب التصويت في الثامنة مساءً ، وانتهاء عملية التصويت ، ستبدأ عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية. ، وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للأربع سنوات القادمة.

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023: من هنا

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية

وكجميع الدوائر ، سيكون عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة 10 فائزين ، وتقدم 47 مرشحا ومرشحة لخوض انتخابات تلك الدائرة. الجدير بالذكر أن الدائرة الرابعة في الكويت هي ثاني أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين بعد الدائرة الخامسة ، وعدد الناخبين فيها 208 آلاف ناخب وناخبة ، تابعونا بالنتائج والفائزين قريبا.

أغلقت أبواب مراكز الاقتراع في الكويت الساعة 8:00 مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 ، وبعدها يبدأ فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة ، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير بشأن أسماء الفائزون ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة بالكويت تلك الدائرة التي تشهد دائمًا منافسة شديدة بين المرشحين.

حسن عبدالله احمد جوهر 2307 صوتًا داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي 2210 صوتًا عيسى احمد محمد حسن الكندري 1999 صوتًا خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة 1986 صوتًا حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج 1927 صوتًا أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين 1818 صوتًا عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي 1804 صوتًا صالح أحمد حسن عاشور 1580 صوتًا محمد عباس عبدالله جوهر حياة 1369 صوتًا علي عبدالرسول منصور علي القطان 1217 صوتًا محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي 1104 صوتًا باسل حسين ابراهيم حسين البحراني 974 صوتًا عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد 907 صوتًا ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض 774 صوتًا علي حسن نصير 680 صوتًا علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري 552 صوتًا علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري 529 صوتًا أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك 248 صوتًا حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس 116 صوتًا جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي 13 صوتًا محمد مروي ملفي مبارك الهدية 9 أصوات عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي 9 أصوات