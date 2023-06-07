نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة، بدأ المواطنين بالكويت، منذ صباح الثلاثاء ، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 ، في فصله التشريعي السابع عشر ، وستبدأ الانتخابات في الثامنة صباحا ، ولمدة 12 ساعة متواصلة.
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023
تمت دعوة أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً من بين 207 مرشحين ومرشحة ، في عملية تصويت تتم وفق نظام التصويت الفردي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” ، فإنه بعد إغلاق باب التصويت في الثامنة مساءً ، وانتهاء عملية التصويت ، ستبدأ عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية. ، وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للأربع سنوات القادمة.
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023: من هنا
أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية
وكجميع الدوائر ، سيكون عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة 10 فائزين ، وتقدم 47 مرشحا ومرشحة لخوض انتخابات تلك الدائرة. الجدير بالذكر أن الدائرة الرابعة في الكويت هي ثاني أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين بعد الدائرة الخامسة ، وعدد الناخبين فيها 208 آلاف ناخب وناخبة ، تابعونا بالنتائج والفائزين قريبا.
أغلقت أبواب مراكز الاقتراع في الكويت الساعة 8:00 مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 ، وبعدها يبدأ فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة ، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير بشأن أسماء الفائزون ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة بالكويت تلك الدائرة التي تشهد دائمًا منافسة شديدة بين المرشحين.
حسن عبدالله احمد جوهر
|2307 صوتًا
داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي
|2210 صوتًا
عيسى احمد محمد حسن الكندري
|1999 صوتًا
خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة
|1986 صوتًا
حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج
|1927 صوتًا
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين
|1818 صوتًا
عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي
|1804 صوتًا
صالح أحمد حسن عاشور
|1580 صوتًا
محمد عباس عبدالله جوهر حياة
|1369 صوتًا
علي عبدالرسول منصور علي القطان
|1217 صوتًا
محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي
|1104 صوتًا
باسل حسين ابراهيم حسين البحراني
|974 صوتًا
عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد
|907 صوتًا
ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض
|774 صوتًا
علي حسن نصير
|680 صوتًا
علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري
|552 صوتًا
علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري
|529 صوتًا
أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك
|248 صوتًا
حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس
|116 صوتًا
جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي
|13 صوتًا
محمد مروي ملفي مبارك الهدية
|9 أصوات
عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي
|9 أصوات