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نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة، بدأ المواطنين بالكويت، منذ صباح الثلاثاء ، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 ، في فصله التشريعي السابع عشر ، وستبدأ الانتخابات في الثامنة صباحا ، ولمدة 12 ساعة متواصلة.

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023

تمت دعوة أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً من بين 207 مرشحين ومرشحة ، في عملية تصويت تتم وفق نظام التصويت الفردي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” ، فإنه بعد إغلاق باب التصويت في الثامنة مساءً ، وانتهاء عملية التصويت ، ستبدأ عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية. ، وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للأربع سنوات القادمة.

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023: من هنا

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة جمع الدوائر الانتخابية

وكجميع الدوائر ، سيكون عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة 10 فائزين ، وتقدم 47 مرشحا ومرشحة لخوض انتخابات تلك الدائرة. الجدير بالذكر أن الدائرة الرابعة في الكويت هي ثاني أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين بعد الدائرة الخامسة ، وعدد الناخبين فيها 208 آلاف ناخب وناخبة ، تابعونا بالنتائج والفائزين قريبا.

أغلقت أبواب مراكز الاقتراع في الكويت الساعة 8:00 مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 ، وبعدها يبدأ فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة ، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير بشأن أسماء الفائزون ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة بالكويت تلك الدائرة التي تشهد دائمًا منافسة شديدة بين المرشحين.

حسن عبدالله احمد جوهر

2307 صوتًا

داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي

2210 صوتًا

عيسى احمد محمد حسن الكندري

1999 صوتًا

خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة

1986 صوتًا

حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج

1927 صوتًا

أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين

1818 صوتًا

عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي

1804 صوتًا

صالح أحمد حسن عاشور

1580 صوتًا

محمد عباس عبدالله جوهر حياة

1369 صوتًا

علي عبدالرسول منصور علي القطان

1217 صوتًا

محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي

1104 صوتًا

باسل حسين ابراهيم حسين البحراني

974 صوتًا

عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد

907 صوتًا

ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض

774 صوتًا

علي حسن نصير

680 صوتًا

علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري

552 صوتًا

علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري

529 صوتًا

أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك

248 صوتًا

حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس

116 صوتًا

جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي

13 صوتًا

محمد مروي ملفي مبارك الهدية

9 أصوات

عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي

9 أصوات

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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