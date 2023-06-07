بث مباشر انتخابات مجلس الامة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة بالكويت

بث مباشر تغطية خاصة انتخابات مجلس الامة 2023، تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء ، وسط توقعات بإعلان النتائج الرسمية صباح غد وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 50٪ قبل ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع ، بحسب جمعية “الشفافية” الكويتية أطلق تلفزيون الكويت بثا مباشرا لمتابعة نتائج المربعات التي تم فرزها أولا قبل الإعلان عن الأرقام التي حصل عليها كل مرشح.

بث مباشر انتخابات مجلس الامة 2023

وقدم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الشكر لكبار المسؤولين في الدولة والقضاة على جهودهم خلال الانتخابات التي جرت “بكفاءة وشفافية تامة” مشيدا بالحس الوطني للمواطنين ومشاركتهم الفعالة. في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات ” وتوافد الكويتيون خلال ساعات النهار على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للمرة الثالثة خلال عامين ونصف.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة بالكويت

ويحق لنحو 800 ألف ناخب التصويت لاختيار 50 عضوا في الجمعية الوطنية ، الذين سيمثلون الشعب في الجمعية الوطنية الجديدة ، التي تمتد مدتها الدستورية 4 سنوات ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 204 مرشحا بينهم 13 امرأة في 5 دوائر انتخابية تتكون الكويت من 5 دوائر ، كل دائرة بها 10 نواب ، حيث يفوز المرشحون الذين حصلوا على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية مجلس النواب.

وحددت الكويت ، منذ نحو شهر ، السادس من يونيو (اليوم) موعدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف بأمة 2023 ، بعد صدور مرسوم أميري في مايو الماضي بحل مجلس النواب المنتخب عام 2020 ، بعد خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حسن عبدالله احمد جوهر 2307 صوتًا داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي 2210 صوتًا عيسى احمد محمد حسن الكندري 1999 صوتًا خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة 1986 صوتًا حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج 1927 صوتًا أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين 1818 صوتًا عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي 1804 صوتًا صالح أحمد حسن عاشور 1580 صوتًا محمد عباس عبدالله جوهر حياة 1369 صوتًا علي عبدالرسول منصور علي القطان 1217 صوتًا محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي 1104 صوتًا باسل حسين ابراهيم حسين البحراني 974 صوتًا عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد 907 صوتًا ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض 774 صوتًا علي حسن نصير 680 صوتًا علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري 552 صوتًا علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري 529 صوتًا أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك 248 صوتًا حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس 116 صوتًا جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي 13 صوتًا محمد مروي ملفي مبارك الهدية 9 أصوات عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي 9 أصوات

أجريت الانتخابات النيابية في سبتمبر 2022 ، قبل أن تحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس بإبطالها ، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022 ، بسبب الخلافات في ذلك الوقت بين البرلمان والحكومة ، و يحل المجلس العائد بمرسوم أميري جديد.