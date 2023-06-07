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بث مباشر انتخابات مجلس الامة 2023 أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة بالكويت

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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بث مباشر تغطية خاصة انتخابات مجلس الامة 2023، تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء ، وسط توقعات بإعلان النتائج الرسمية صباح غد وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 50٪ قبل ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع ، بحسب جمعية “الشفافية” الكويتية أطلق تلفزيون الكويت بثا مباشرا لمتابعة نتائج المربعات التي تم فرزها أولا قبل الإعلان عن الأرقام التي حصل عليها كل مرشح.

بث مباشر انتخابات مجلس الامة 2023

وقدم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الشكر لكبار المسؤولين في الدولة والقضاة على جهودهم خلال الانتخابات التي جرت “بكفاءة وشفافية تامة” مشيدا بالحس الوطني للمواطنين ومشاركتهم الفعالة. في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات ” وتوافد الكويتيون خلال ساعات النهار على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للمرة الثالثة خلال عامين ونصف.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة بالكويت

ويحق لنحو 800 ألف ناخب التصويت لاختيار 50 عضوا في الجمعية الوطنية ، الذين سيمثلون الشعب في الجمعية الوطنية الجديدة ، التي تمتد مدتها الدستورية 4 سنوات ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 204 مرشحا بينهم 13 امرأة في 5 دوائر انتخابية تتكون الكويت من 5 دوائر ، كل دائرة بها 10 نواب ، حيث يفوز المرشحون الذين حصلوا على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية مجلس النواب.

وحددت الكويت ، منذ نحو شهر ، السادس من يونيو (اليوم) موعدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف بأمة 2023 ، بعد صدور مرسوم أميري في مايو الماضي بحل مجلس النواب المنتخب عام 2020 ، بعد خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حسن عبدالله احمد جوهر

2307 صوتًا

داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي

2210 صوتًا

عيسى احمد محمد حسن الكندري

1999 صوتًا

خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة

1986 صوتًا

حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج

1927 صوتًا

أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين

1818 صوتًا

عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي

1804 صوتًا

صالح أحمد حسن عاشور

1580 صوتًا

محمد عباس عبدالله جوهر حياة

1369 صوتًا

علي عبدالرسول منصور علي القطان

1217 صوتًا

محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي

1104 صوتًا

باسل حسين ابراهيم حسين البحراني

974 صوتًا

عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد

907 صوتًا

ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض

774 صوتًا

علي حسن نصير

680 صوتًا

علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري

552 صوتًا

علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري

529 صوتًا

أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك

248 صوتًا

حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس

116 صوتًا

جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي

13 صوتًا

محمد مروي ملفي مبارك الهدية

9 أصوات

عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي

9 أصوات

أجريت الانتخابات النيابية في سبتمبر 2022 ، قبل أن تحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس بإبطالها ، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022 ، بسبب الخلافات في ذلك الوقت بين البرلمان والحكومة ، و يحل المجلس العائد بمرسوم أميري جديد.

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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