من كام السنادي.. تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 جميع المحافظات

نشير اليكم في هذا المحور التعرف على تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024 التي يبحث عنها جميع الطلاب بعد التعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي واطمئنان كل طالب على نتيجة وحصد مجموع الشهادة الاعدادية التي ينقسم على ترمين الفصل الدراسي الأول 140 درجة والفصل الدراسي الثاني 140 درجة ليكون المجموع النهائي اخر العام 280 درجة للمواد المضافة للمجموع والاساسية، حيث يبحث الطلاب عن بديل للثانوية العامة للالتحاق بها في العام المقبل 2024.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024

ونظراً لبحث الكثير من الطلاب عن التعرف على تنسيق التمريض العسكري للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني اخر العام لكي يعرف كل طالب تنسيق الالتحاق التمريض بحسب كل محافظة فتنسيق الشهادة الاعدادية يختلف من محافظة الى أخري باختلاف نسب النجاح في كل محافظة ولذلك بحسب ارتفاع نسبة النجاح أو انخفاضها فهنا تقرر تنزيل تنسيق تالتة اعدادي، لكي يتقدم الطلاب للالتحاق بالتمريض بعد الشهادة الاعدادية فور الإعلان عن فتح باب التقديمات بالتمريض.

محافظة القاهرة درجة 225.

محافظة الأسكندرية 218 درجة.

محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة كفر الشيخ 222 درجة .

محافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة المنوفية 225 درجة.

محافظة الفيوم 219 درجة.

محافظة مرسى مطروح 206 درجة.

محافظة القليوبية 217 درجة.

محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

محافظة سوهاج 223 درجة.

محافظة بني سويف 216 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

محافظة الأقصر 199 درجة.

محافظة أسوان 208 درجة.

محافظة المنيا 213 درجة.

محافظة قنا 208 درجة.

محافظة أسيوط 224 درجة.

محافظة السويس 222 درجة.

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري 2023

ونكتب اليكم في هذا الخبر التعرف على كافة شروط الالتحاق بالتمريض العسكري للتقديم بالعام المقبل لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية ويرغبون في الالتحاق بالتمريض بديلة للمدارس الثانوية، فيجب للتقدم بالتمريض العسكري توافر عدة شروط خاصة للتقديم بالتمريض العسكري.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية هو ووالديه.

يجب أن يكون عمر الطالب 15 عام ولا يقل عن ذلك.

يجب أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الشخصية والنفسية.

يجب أن يقوم الطالب بعمل فحص طبي قبل الالتحاق بمدارس التمريض العسكرية.

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