مبروك لجميع الطلاب.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2023 بالاسم ورقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الدور الاول بالعراق

ينتظر جميع الطلاب نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023 الفصل الدراسي الثاني، تود وزارة التعليم العراقية أن تطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى أن النتائج ستكون متاحة قريبًا على الموقع الإلكتروني، وذلك بعد رفعها على الموقع الإلكتروني ويمكن للطلاب الحصول عليها بسهولة.

نتائج السادس ذي قار 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023 سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل؛ وذلك بعد أن يقوموا بمراجعة الأوراق، ورصد الدرجات، ورفعها؛ ليستطيع أولياء الأمور الحصول على نتائج أبنائهم من خلال الرابط الإلكتروني دون الذهاب للمدارس كما أن أولياء الأمور ينتظرون نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023؛ لكي يطمئنوا على أبنائهم، وعند رفعها على الموقع يمكنهم الحصول عليها بسهولة ويسر عن طريق البحث عن الاسم ورقم المقعد الخاص بكل طالب، ويمكنهم رؤية المجموع المتحصل عليه الطالب.

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023

لكي تحصل على نتائج السادس الابتدائي العراق ذي قار 2023 عليك بالتوجه إلى موقع وزارة التعليم العراقية أو الدخول على موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/

وهذا هو الرابط الرسمي لموقع نتائجنا

أدخل الرمز في المستطيل المخصص له لفتح القائمة الرئيسية للموقع.

سجل اسم الطالب ورقم المقعد.

سجل اسم الطالب ورقم المقعد. قم بالضغط على زر البحث للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي ذي قار لعام 2023.

وذلك بعد اتمام جميع الخطوات سوف تحصل على نتيجة الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023 بسهولة.

موعد نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2023

قالت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي ذي قار 2023 ليست مركزية، ولذلك ستقوم كل محافظة بالإعلان عن نتائج الدور الأول بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات

كما توجه الوزارة نصيحة للطلاب بمتابعة موقع بكالوريا وذلك عبر قناة التليجرام الخاصة به أو من خلال صفحتها على فيسبوك؛ وذلك لسهولة الحصول على آخر أخبارها، ورابط النتائج لجميع المحافظات في العراق للعام الدراسي 2023.

والجدير بالذكر أن محافظة ذي قار شهدت استعداداتها الأخيرة لنشر نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2023؛ حيث تود وزارة التعليم العراقية أن تطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى أن النتائج ستكون متاحة قريبًا؛ وذلك بعد أن إكمال عمليات التصحيح، ورصد الدرجات والتحقق منها جيدًا، ثم رفعها على موقع وزارة التربية العراق، بالإضافة إلى ذلك هناك طرق أخرى تتم إتاحة كشوفات الطلاب من خلالها، وهي بوابة نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا، فبمجرد دخولك إلى هذا الموقع سوف تجد أسامي جميع المحافظات التي تريدها، ويمكنك تنزيل النتائج الخاصة بكل محافظة.