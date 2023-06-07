نتائج الطلاب results.moe.edu.kw.. قائمة أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

بعد انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي 2023 في جميع مدارس الكويت وترقب ظهور النتائج التي بالفعل ظهرت في كثير من المدارس ، ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 ويمكن الحصول على نتائج الصفوف الابتدائية والتمهيدي بالكويت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية وذلك من خلال ادخال اسم الطالب والرقم المدني وفي السطور القادمة نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بجميع أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 وقد تم رفع النتائج في 53 مدرسة حتى الآن.

أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

انتهت الكثير من المدارس في الكويت من أعمال مراجعة وتصحيح الاختبارات وازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023 والتي يمكن الاستعلام عن النتائج بها من خلال الاسم والرقم المدني للطالب وذلك إلكترونيا من خلال رابط وزارة التربية والتعليم بالكويت :

مدرسة عبدالله بن سلام الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسة البخاري الابتدائية.

مدرسة حمدان احمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة العاصمة مركز القادسية المتوسط نساء.

مركز أم سلمة المشترك المتوسط.

مدرسة مبارك الكبير مركز حفصة.

مدرسة الجهراء مركز الصليبية.

مدرسة الأحمدي مركز أم حكيم.

مدرسة الفروانية مركز ابن تميم.

مدرسة العاصمة مركز القادسية.

ويعيش الكثير من طلاب وطالبات الصفوف الابتدائية بالكويت حالة من القلق قبل ظهور أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

رابط الاستعلام بالخطوات عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023

ومن الجدير بالذكر أن جميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية قد انهو الاختبارات دون أي صعوبة أو شكاوى أو مخالفات ، كما تتم عمليات التصحيح والمراجعة بدقة عالية ، وتم الانتهاء من عمليات التصحيح في كثير من المدارس وسيتم رصدها عبر الموقع الالكتروني في الساعات القليلة القادمة ويمكن الاستعلام بالخطوات التالية عن نتائج الطلاب الكويت الابتدائي 2023:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالكويت.

سيتم ظهور أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2023.

يجب اختيار اسم المدرسة التابع لها الطالب.

يجب كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

ثم كتابة الرقم التسلسلي في المربع التالي.

ثم يجب الضغط على أيقونة “عرض الشهادة”.

بعد ثواني يتم ظهور نتائج الطلاب الكويت الابتدائي 2023.