Salary فرحتنا فرحتين زيادة وترقية.. جدول صرف مرتبات المعلمين 2023 بعد الزيادات تبعًا لما أقرته المالية

أثارت أخبار مرتبات المعلمين في عام 2023 اهتمام العديد من الأشخاص، حيث تم الإشارة إلى جدول زيادة المرتبات بعد الترقيات في شهر يوليو. تنتظر العديد من الأفراد بفارغ الصبر زيادة المرتبات في يوليو 2023 ويتساءلون عما إذا كانت ستتم هذه الزيادة بالفعل، في هذا السياق، يشير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى التفاصيل الجديدة المتعلقة بحركة الترقيات خلال العام الجاري، وقد أعلن عن ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في شهر مايو، هذه الأخبار تثير الاهتمام وتولد تساؤلات حول تفاصيل الترقيات الجديدة التي ستطبق في 2023.

زيادة المرتبات بعد الترقيات الجديد 2023

تم الإعلان في وقت سابق عن تفاصيل حركة الترقيات المقبلة، حيث صرح الدكتور معيط بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجهاز المركزي لتنفيذ تلك الترقيات المستحقة ابتداءً من يوليو المقبل، تبلغ تكلفة هذه الحركة حوالي مليار جنيه، وتغطي جميع الدرجات المستحقة، يمكن لجميع الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية حساب مرتباتهم بعد تطبيق الزيادة الجديدة خلال عام 2023. وفيما يلي جدول يبين قيمة الرواتب لكل درجة وظيفية بعد ترقية يوليو 2023:

– الدرجة الوظيفية العالية: 8500 جنيه

– المدير العام: 7000 جنيه

– الدرجة الأولى: 6500 جنيه

– الدرجة الثانية: 5500 جنيه

– الدرجة الثالثة: 5000 جنيه

– الدرجة الرابعة: 4500 جنيه

– الدرجة الخامسة: 4000 جنيه

– الدرجة السادسة: 3500 جنيه

– حاملي الماجستير: 6000 جنيه

– حاملي الدكتوراه: 7000 جنيه

هل يوجد زيادة في المعاشات في شهر يوليو 2023؟

بعد معرفة مرتبات المعلمين، إصدار قرار رئاسي يقضي بزيادة المعاشات السنوية بنسبة 15%، وتم تغيير موعد صرفها ليصبح في أول إبريل من العام الماضي، هذه الزيادة كان من المقرر صرفها في يوليو المقبل، وتم تقديمها بهدف تخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية على المواطنين المستفيدين من المعاشات، ينتظر الأشخاص المعاشات هذه الزيادة بفارغ الصبر وتأمل أن تساهم في تحسين وضعهم المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.

زيادة المرتبات في شهر يوليو 2023 (العلاوة الدورية)

تنفذ الحكومة سنويًا زيادة في مرتبات المعلمين مع بداية العام المالي الجديد، ويتم صرف علاوة دورية للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، قد أقر السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم موعد صرف هذه الزيادة، وذلك ضمن إطار الحزمة الاجتماعية للحماية الاجتماعية للمواطنين، بهدف تحسين دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة وتخفيف تأثير الإصلاحات والأزمات الاقتصادية على المواطنين.

بدأ صرف هذه الزيادة في شهر إبريل من العام الماضي 2023، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه شهريًا، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الظروف المالية للموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.