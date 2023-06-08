name شوف اسمك بينهم! الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادات الجديدة وهذه هي طريقة التسجيل إن لم تكن سجلت

في شهر يونيو 2023، ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة، يعتبر معاش تكافل وكرامة برنامجًا يهدف إلى توفير المساعدات النقدية للأسر المحتاجة، سيتم صرف المعاش الشهري يوم الخميس القادم الموافق 15 يونيو 2023، ستقدم للمواطنين المعلومات الخاصة بتواريخ صرف معاش تكافل وكرامة لشهري مايو ويونيو، بالإضافة إلى رابط الاستعلام المتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023

في بداية كل شهر يونيه، يتم صرف معاش تكافل وكرامة للأسر المستحقة، تحدد الوزارة موعد صرف الدعم النقدي الشهري للمعاش في يوم 15 من كل شهر، وفي هذا الشهر، سيتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم الخميس 15 يونيو. وسيتم صرفه بنسبة زيادة قدرها 25% للأسر المستفيدة من المعاش، وعددها يبلغ 5 ملايين أسرة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة

للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، يتطلب تقديم الأوراق والمستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن الراغب في التسجيل، ويجب أن تحتوي على عنوان سكن المتقدم. صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، وذلك للتقديم في تكافل وكرامة. صورة من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، حسب الحالة الزواجية للمتقدم. صورة من شهادة وفاة الزوج، في حالة وجود أرملة تقدم للمعاش. صورة من بطاقة التموين. في حالة وجود أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، يجب تقديم بيان بقيد مدرسي. إذا كان هناك أمراض مزمنة، يلزم تقديم وثيقة تثبت الإعاقة من اللجان الطبية المختصة.

تلك هي الأوراق والمستندات الضرورية للتسجيل في معاش تكافل وكرامة.

شروط استمرار مساعدات تكافل وكرامة خلال مدة الاستحقاق

يتطلب للأسر المستفيدة من برنامج معاش تكافل وكرامة التعليم الالتزام بمتطلبات الحضور الشهري. يجب على أبناء العائلة الحضور بنسبة لا تقل عن 80٪. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الأم بحضور ثلاث جلسات توعية صحية على الأقل لمتابعة برامج الصحة والنمو وتفاصيل فترة الحمل. كما يجب على الأم ضمان تطعيم جميع أطفالها حتى سن السادسة بموجب جدول التطعيمات الموصى به، هذه الإجراءات ضرورية لاستمرار استفادة الأسرة من فوائد برنامج تكافل التعليم.