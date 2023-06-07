“الان”رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس ادخل شووووف نتيجتك بسرعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، موضحة أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023 الشرقية، عقب انتهاء الكنترولات من أعمالها كالتصحيح والمراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب وتجهيز كشوفات نتائج الطلاب، حيث يجرى الآن الانتهاء من تلك الأعمال وبعدها يقوم محافظ الشرقية باعتماد النتيجة ورفعها على لينك البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية، ولهذا نستعرض فيما يلي لينك الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه الترم التاني 2023.

الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الإعدادية الشرقية 2023، نهاية الأسبوع الجاري وبحد أقصى يوم السبت القادم، كما أشارت نحو جريان أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب، وأكدت أنه عقب الانتهاء منها سيتم عرض كشوفات درجات الطلاب على محافظ الشرقية ليتم اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كما أضافت مديرية التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على نتيجة 3 اعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني 2023، فور اعتمادها من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ويمكن ذلك من خلال الخطوات البسيطة الآتيـــــــــــة:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية .

. بينما يجب اختيار الخدمات.

والضغط على خدمات البوابة.

كما لابد من اختيار نتائج الامتحانات.

وسوف تظهر أمامك صفحة نختار منها الإدارة التي يتبع إليها الطالب.

وإدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

والضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

وتظهر نتيجة الطالب في الشهادة الإعدادية بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

بينما تظهر درجات الطالب في المواد الغير مضافة للمجموع كمادة التربية الدينية والحاسب الآلى والتربية الفنية.

وفي النهاية نتمنى لجميع أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية النجاح والتفوق، كما سوف نوافيكم بكل جديد حول ظهور النتيجة واعتماد المحافظ لها وإتاحتها على رابط المديرية.