“الان”نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس ادخل شوف نتيجتك

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس هي الشغل الشاغل لجميع الأسر المصرية في محافظة المنوفية، وذلك بعد أن أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي اختبارات آخر العام الدراسي الحالي 2023، حيث تعتبر نتيجة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب، فالمجموع الذي يحصل عليه الطالب في هذه الشهادة يحدد المرحلة التعليمية التي سوف يلتحق بها، إما في التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني بأنواعه، وننشر لكم من خلال موقعكم البديل موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، عقب اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه للنتيجة، حيث يتم رفعها إلكترونياً على المواقع الرسمية المحددة في نفس اليوم، بينما أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمود شاهين، انتهاء أعمال تصحيح نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية وتصحيح ورصد درجات الطلاب، تمهيداً لإعتمادها والإعلان الرسمي عنها في نفس اليوم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كما يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية كشوف نتائج الإعدادية 2023، لكي يتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وللحصول على النتيجة اتبع الخطوات التاليــــــة:

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية .

. واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وكتابة رقم جلوس الطالب في الحقل الفارغ.

بيما يتم الضغط على (عرض النتيجة).

انتظر قليلاً لحين تحميل درجات الطالب التي تظهر فور اعتمادها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 المنوفية

بينما تحرص مديرية التربية والتعليم على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وكافة الإجراءات المتعلقة بها.

بسبب تزايد عمليات البحث حول موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية.

كما من المتوقع ظهورها يوم الخميس القادم الموافق 8 يونيو 2023.